快訊／韓國瑜裁示不處理民眾黨團提案　院會再開、現場綠委歡呼喊加油

▲民眾黨團杯葛立法院會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

今（20日）是立法院新會期開議，然而，院會一開始就不平靜，民眾黨立院黨團就舉牌抗議、要NCC代理主委翁柏宗滾出去，議事中斷，立法院長韓國瑜隨後宣布院會休息，民眾黨團也提出權宜問題，要求院會確認翁柏宗備詢資格，才可進行施政報告，直到10點50分左右，院會再開，韓國瑜宣布不處理民眾黨團提案，讓現場綠委喊院長加油、主委加油，韓國瑜也在主席台回謝謝，互相送暖。

藍白黨團日前雖稱不會杯葛開議，但今新會期一開議就有火藥味，黃國昌率領民眾黨團八席立委舉牌「綠媒小弟 請你出去」、「行政院長 違法亂權」要求NCC代理主委翁柏宗滾出去，隨後立法院長韓國瑜宣布院會休息，議事中斷，政院官員則坐在位置上枯等。

黃國昌帶領黨團成員呼口號「綠媒小弟 請你出去」，綠委王美惠則聲聲喚黃國昌，讓現場聲音一度變成「黃國昌 請你出去」，綠委們也回酸「注意衛生」、「不要噴口水」、「台灣加油」，而已表明不會杯葛的藍委們僅是坐在位置上觀看，並未有更多舉動。

此時，黃國昌也跟坐在位置上的藍委們喊話「翁柏宗有權利坐在這裡嗎？請行政院長叫他出去好嗎？」現場藍委報以熱烈掌聲，但仍未有進一步動作。黃國昌則是走到官員席前，大手指向翁柏宗，並怒嗆「你有什麼資格坐在這邊？請你出去？」

議事中斷直到10點50分左右，院會再開，對於民眾黨團提出權宜問題，韓國瑜裁示，翁柏宗代理主委備詢資格確有審酌空間，但本次會議民眾黨團已經提出國家通訊傳播委員會組織法修正案及一般提案，尚待院會處理，本權宜問題雖有審酌空間，但因上開考量暫不處理，列入公報紀錄。

對於韓國瑜裁示，現場綠委一陣歡呼，還有人喊院長加油、主委加油，韓國瑜則在主席台回謝謝，互相送暖。