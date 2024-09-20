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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批黃國昌「噴口水無差別攻擊」　林楚茵：他身體一直不斷壓過來

▲民進黨立委林楚茵。（資料照／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委林楚茵。（資料照／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院新會期今（20日）展開，民眾黨團總召黃國昌一早帶著民眾黨立委抗議行政院恣意解釋NCC組織法的行為違法亂紀，然而，在舉牌抗議的過程中，也與民進黨立委產生推擠。對此，民進黨立委林楚茵表示，黃國昌不只咆哮噴口水，身體更不斷朝她的方向壓過來，真的讓她非常不舒服，她進一步表示，自己立即請立法院性平會處理。

民眾黨團於新會期的第一天，抗議行政院恣意解釋立法院上會期三讀通過修正的《NCC組織法》，並砲轟行政院長卓榮泰違法亂紀，讓他們完全沒有辦法接受。

然而，林楚茵事後指出，在抗議的過程中，因為自己感到不舒服，所以，決定大聲說出來。她透露，開議第一天，黃國昌上演的咆哮戲碼，跑向行政院長卓榮泰要進行「噴口水無差別攻擊」。

林楚茵表示，她與民進黨立委王美惠，早就站在卓榮泰的位子前面，黃國昌不只咆哮噴口水，身體更不斷朝她的方向壓過來。

林楚茵說，謝謝大家關心她臉上的口水，她覺得被噴口水事小，但畫面中可以清楚看到，黃國昌身體一直壓過來，真的讓她非常不舒服。

為此，林楚茵強調，自己已立即請立法院性平會處理，她也不禁感慨，難道以後開會不只是要帶面具，還要拿出防狼噴霧自保嗎？

由 @linchuyin1010 發佈
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