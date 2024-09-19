運動服、器材背包送進偏鄉！中華郵政捐助塔樓國小　59學生超開心

▲送愛到偏鄉，中華郵政今捐贈塔樓國小文具和用品。（圖／中華郵政提供）

記者李姿慧／台北報導

為傳遞愛心與關懷至偏鄉，中華郵政屏東郵局攜手中華郵政工會及屏東分會、台灣郵政協會今（19日）送愛到塔樓國民小學，提供運動服裝、社團制服、運動器材及背包等用品，並捐贈郵政寶寶便當盒、波波鴿便利貼及鑰匙圈等集郵商品予學童，盼幫助孩子幸福成長，建置完整的社會安全網，挹注溫暖及正能量。

塔樓國小為屏東縣里港鄉偏鄉小校，民國89年由村民集資購地，爭取設立而成，目前僅有59位學童，學區家長多以務農為主，單親、隔代教養、新住民子女等占比高，為了讓孩子有更多元學習與展能機會，該校陸續成立陶笛、薩克斯風、科技、柔道、躲避飛盤等特色社團。

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由於社區經濟較為弱勢，所有社團運作所需相關經費都由學校申請計畫因應，師長不懈付出與努力，感動郵政員工，促成今天聯合捐贈活動，捐贈典禮在塔樓國小舉辦，邀請中華郵政董事長王國材、台灣郵政協會董事長蔡文慶、中華郵政工會理事長林榮州、中華郵政公司董事陳世銓、中華郵政郵政工會屏東分會理事長葉世杰及塔樓國小校長艾旭毅等人共襄盛舉。



中華郵政公司董事長王國材表示，郵政善盡企業社會責任，長期推廣各項公益活動，每年辦理關懷偏鄉學童、照顧獨居長者。藉由本次關懷偏鄉學童活動期望能拋磚引玉，喚起社會對偏鄉弱勢學童之重視，共同營造愛與祥和的社會環境。