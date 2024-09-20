台中市府第4屆「職人傳承新秀選拔」54人獲獎

▲「職人傳承新秀選拔活動」六大職類共選拔出54名職人新秀優勝作品將自9月16日起在台中市政府文心樓1樓中庭聯合展出一個月。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、蔡佩旻／台中報導

台中市政府勞工局舉辦「職人傳承新秀選拔活動」，計「服裝設計及製作」、「花藝」、「金工」、「皮革製作」、「藝術砌築」及「烹飪及烘焙」六大職類共選拔出27組54名職人新秀，19日舉行頒獎典禮，由勞工局長林淑媛表揚54位獲獎者，承先啟後為技職人才培育及技藝傳承奉獻心力。

職人傳承新秀選拔活動已邁入第4屆，勞工局長林淑媛表示，活動以「傳承」為核心理念，職人與新秀藉由作品提案及共同創作促進彼此間的交流，創作藝術並傳授專業知識技能與傳遞社會文化價值。同時藉由工作坊教學及講座分享等多元方式，進一步推廣職類技藝，吸引青年加入產業行列，也深化對技藝精髓與產業現況的了解，以達到技職人才的培育及促進青年學習技藝的目標。

▲受到台中國家歌劇院的建築所啟發，透過她的雙手將感動渲染在服裝設計中。（圖／記者游瓊華翻攝）

勞工局指出，今年度獲選者包含傳統的師生、師徒檔，如首次辦理的服裝設計與製作職類的蕭沛宸和全馨，全馨是亞洲大學時尚設計系大四學生，自小就對服裝設計感到憧憬，大學才開始學習基礎的縫紉技法及版型剪裁技巧，雖然起步較大部分同學晚，但憑藉著對服裝的熱愛與努力，前往中國晉江參加海峽兩岸設計營也獲得了一等獎的殊榮。

職人蕭沛宸目前於亞洲大學時尚設計學系擔任助理教授一職。此次的作品是受到台中國家歌劇院的建築所啟發，建築外牆有如淑女般的優雅曲線、牆上活潑可愛的空氣孔、夜晚廣場水池上映照城市夜景的閃爍漣漪，這些畫面全馨不想只是記憶在心裡，而是透過她的雙手將這些感動渲染在服裝設計中。

另一對師徒檔，烹飪與烘焙職類的李耀堂和陳學寬，職人李耀堂老師自高中畢業起為了分擔家計即從事餐飲工作，從基礎的烹飪能力開始學習，後來一路至餐廳及飯店學習管理模式及烹飪技術，在沒有啟蒙老師指導下，陸續考取中餐丙級及乙級證照，並在12年前至南開科技大學餐飲管理系擔任專技助理教授至今。

李耀堂表示，除了學習，自己更愛分享與助人，十多年來個人除了持續指導新進外，亦常擔任餐飲活動評審、指導老師或餐飲志工，並每年撰寫一本食譜發行，將自己的烹飪知識分享給其他熱愛餐飲的新秀使有啟蒙的機會。

而新秀陳學寬自高中時期即於新天地餐飲集團向職人李耀堂老師學習，並同時於南開科技大學餐飲管理系進修，畢業後進入与玥樓頂級粵菜餐廳服務，持續精進個人於烹飪廚藝及餐飲管理之技能。勞工局表示，各職類優勝作品將自9月16日起至10月16日在台中市政府文心樓1樓中庭聯合展出，展期1個月，誠擎邀請各界朋友前來觀賞與支持。

▲「職人傳承新秀選拔活動」得獎師徒檔，烹飪與烘焙職類的李耀堂和陳學寬。（圖／記者游瓊華翻攝）