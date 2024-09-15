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台中國際踩舞嘉年華豐原登場　大雨澆不熄熱情！

▲2024台中國際踩舞嘉年華首度移師至豐原舉行，適逢鋒面過境，近600名舞者在忽大忽小的雨勢中奮力演出，民眾撐傘觀賞，熱情不減。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲2024台中國際踩舞嘉年華首度移師至豐原舉行，適逢鋒面過境，近600名舞者在忽大忽小的雨勢中奮力演出，民眾撐傘觀賞，熱情不減。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、蔡佩旻／台中報導

2024台中國際踩舞嘉年華昨（14）日首度移師至豐原舉行，7組來自日本、韓國、越南、泰國、立陶宛的國外表團及8組國內表演團體，還有24組「全民踩舞趣味競賽」粉墨登場，適逢鋒面過境，近600名舞者在忽大忽小的雨勢中奮力演出。活動今日依舊精彩，下午舉辦踩舞教學體驗活動，吸引民眾體驗。

副市長黃國榮表示，台中市是國際化的城市，國際踩舞嘉年華以舞蹈和世界交朋友。邁入第8屆的台中國際踩舞嘉年華，首度來到豐原舉辦，踩街沿線經過豐原精華地帶，串聯地標慈濟宮、廟東夜市，帶領市民及國內外遊客走入豐原巷弄，感受在地特色以及旅遊魅力，透過活動帶動「慶典經濟」，將旅遊人潮引入台中山城。

▲2024台中國際踩舞嘉年華首度移師至豐原舉行，適逢鋒面過境，近600名舞者在忽大忽小的雨勢中奮力演出，民眾撐傘觀賞，熱情不減。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲副市長黃國榮以及立法院副院長江啟臣贈送紀念品給立陶宛代表。（圖／記者游瓊華翻攝）

觀旅局長陳美秀指出，今年「全民踩舞趣味競賽」是第二屆，比去年參加人數增加一倍以上，來到248人，包括社區媽媽、舞蹈社團、國小學生、新住民團體們都來踩舞，實現「街道就是舞台」的活動理念。無懼滂沱雨勢仍然盡全力呈現最完美的表演，也感染了觀賞的民眾，包括專業舞團、所有舞者及觀眾不分國內外，大家一起沉浸在舞蹈的世界，非常令人感動。

陳美秀表示，今日活動依舊精采，踩舞教學體驗活動由西川淑敏舞踊知家、原舞曲文化藝術團，及來自越南的LIFEDANCE的團員們擔任舞蹈小老師，帶領民眾進入舞蹈世界。晚間主舞台活動將於17時30分起開演，7組國際表演團體將再次輪番上陣，包括立陶宛Geryimore、越南LIFEDANCE、韓國HATA、泰國Petjaratsang及日本名古屋真中祭夜宵、北海道YOSAKOI索朗祭代表隊伍Tiida produced by Izul、三重縣安濃津YOSAKOI點燃城市-緣舞連-熟津；國內有台中在地的西川淑敏舞踊知家，以及原舞曲文化藝術團、Samba Louca 瘋狂森巴巴西舞團與青年高中表演藝術科，將帶來不同文化風格的特色演出。

昨日活動，從「台中國際踩舞嘉年華」首屆就持續力挺台中的日本名古屋真中祭、北海道YOSAKOI索朗祭、三重縣安濃津YOSAKOI等日本夜來祭(YOSAKOI)主辦單位的代表們，特地率領各自的代表團隊從日本飛到台中參加，舞者們都非常熱情，帶動在場觀眾一起舞動，台上台下都隨著共同的音樂節奏一起搖擺，對舞者及民眾來說都是非常有趣和特別的體驗。

觀旅局補充說明，豐原為過去台中縣府所在地，文化底蘊深厚，更有許多特色糕餅及小吃。今年移師豐原舉辦，特別與廟東復興商圈及在地店家串聯，共同推出價值百元的「好友分享券」，民眾到豐原太平洋百貨、慈濟宮、中山里福德祠、宝泉百年餅舖等4處地點任一處填問卷就可免費領取，將於今天下午5時開放領取。

▲2024台中國際踩舞嘉年華首度移師至豐原舉行，適逢鋒面過境，近600名舞者在忽大忽小的雨勢中奮力演出，民眾撐傘觀賞，熱情不減。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲2024台中國際踩舞嘉年華首度移師至豐原舉行，適逢鋒面過境，近600名舞者在忽大忽小的雨勢中奮力演出，民眾撐傘觀賞，熱情不減。（圖／記者游瓊華翻攝）

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