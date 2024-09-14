結婚0要求「一聽台積電上班」　女友家討80萬金飾！網傻：結了更慘

▲準岳父岳母知道原PO在台積電上班後，突然獅子大開口。（圖／非新聞當事人／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「結婚被獅子大開口！」一名男網友透露，原本兩方婚事都談好好了，結果準岳父岳母知道他在台積電上班後，以嫁女兒有更好的生活為由，要求買車、換新家電等，其實都是長輩要拿回去使用，最後還有要求金飾80萬，讓原PO傻眼不已。文章曝光後，網友也搖頭直呼「結了就準備當她家ATM一輩子吧！」

一名男網友在Dcard表示，他與女友交往5年，預計明年舉辦婚禮，兩方家長對婚事都給予開放態度，也沒有什麼要求，本以為事情就這麼定了，豈料最近女友與爸媽聊到他在台積電工作，竟然獅子大開口。

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原PO說，女友上班的地點，明明離現在的住處不遠，且走路就能到，如今女方家希望買一台車來代步，進一步追問之後，「是因為她家人打好算盤，要我買車給我女友，要我女友拿回家給她家人開。」

再來是，原PO新家才弄好半年，電器也都是新的，女方家卻要求「電視、洗衣機、冰箱也要換新」，主張這是他們家的習俗，讓女兒嫁進去有全新的開始，而真相也不出原PO所料，「就是要汰換的家電也都拿回我女友老家。」

不僅如此，準岳父岳母要求80萬金飾，讓原PO傻眼直呼「至於金飾最後流落何處，我也不想問了。」

底下網友搖頭開勸，「交往的時候都沒感覺嗎？這是娶到丐幫幫主了吧」、「女友自己也想要吧，不然幫家人開口幹嘛」、「這種你還不跑？娶個老婆，難道要養她全家喔，你小心婚後，有各種理由，要你拿錢出來」、「你如果覺得不妥，請不要妥協，結婚還是建議你情我願，沒有疙瘩為好」、「女友家人表示：嫁到金龜婿，終於有翻身的機會了」、「這種結了婚會更慘，看起來女方也不太罩，結了就準備當她家ATM一輩子吧」。