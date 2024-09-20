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公幼廚工僅領最低183元時薪　全教總籲速制訂薪資制度

▲▼ 嘉義市公立幼兒園職員及專任廚工調薪 。（圖／嘉義市政府提供）

▲全教總呼籲縣市政府制訂公幼廚工薪資 。（圖／嘉義市政府提供）

記者許敏溶／台北報導

全教總在今年9月統計公立幼兒園廚工薪資，發現全台各縣市，僅有雙北等6縣市訂有薪資級距表，其餘縣市廚工大多領最低薪資或183元時薪。全教總今（20日）指出，廚工肩負照顧幼兒重責大任，勞動條件卻明顯低於餐飲業，呼籲縣市政府制訂廚工薪資，招聘有證照廚工，才能保障幼兒生理健康。

全教總為了解公立幼兒園內廚工勞動條件，在今年9月進行統計，發現全台22縣市，僅有基隆市、台北市、新北市、新竹市、嘉義市與金門縣訂立廚工薪資級距表，綜合比較後發現，訂有薪資級距表縣市當中，新竹市廚工起薪最高達3萬2768元，其次為基隆市專幼3萬2448元、台北市3萬2210元，最低為嘉義市的2萬7775元。

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全教總理事長侯俊良指出，上述6縣市當中，廚工同樣工作10年後，台北市廚工薪資最高為3萬7520元，嘉義市最低為3萬1204元，等於嘉義市廚工工作10年後薪水，還不如基隆市、台北市與新竹市的廚工起薪。

▲▼公幼廚工僅領最低薪水，全教總呼籲速制訂薪資制度。（圖／全教總提供）

▲全台僅6縣市制訂公幼廚工薪資級距。（圖／全教總提供）※點圖放大

在有薪資級距縣市當中，至少還有加薪可能。侯俊良表示，其餘沒有薪資級距縣市的公立幼兒園廚工，僅領取最低工資2萬7470元，甚至有不少縣市用一個小時183元時薪，採部分工時聘用廚工來負責幼兒每日飲食。

全教總副秘書長楊逸飛指出，彰化縣、苗栗縣、台南市、高雄市、台東縣、屏東縣等，廚工幾乎全為部分工時，每日工作5小時，還要協助分餐和清掃，卻僅支領最低的鐘點費薪資183元，每日只有915元。幼兒園內每天要吃三餐，竟是仰賴這樣工作條件之下的勞動者。想問家長們能安心嗎？縣市政府口口聲聲說要照顧幼兒，卻連最基本的飲食安全都沒有辦法保障。

因此，全教總呼籲縣市政府，應要參考社會基本條件制定廚工薪資，提供基本的餐飲環境，才算是真正照顧幼兒生活基本需求，同時也提醒教育部，應善盡中央的督導責任，若連基本的飲食人權都無法照顧到，怎麼好意思說我們是重視兒童權利的國家。

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