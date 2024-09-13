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特教師加給32年未漲「每月僅1800」　全教總呼籲：盡快調高

▲▼特教師加給32年未調整，全教總籲教育部勿拖延，應加速調升。（圖／全教總提供）

▲特教師加給32年未調整，全教總呼籲教育部勿拖延，應加速調升。（圖／全教總提供）

記者許敏溶／台北報導

特教老師的特教加給從民國81年調整為1800元後，至今32年都未調升。全教總今（13日）指出，特教教師不論從工作面向或是物價與薪資待遇面向來看，32年間來都有大幅變更，呼籲教育部應加速調升特教加給，不應再拖延，應參照基本工資調升幅度合理調升，才有利特教師資的留才久任。

全教總理事長侯俊良表示，特教加給金額的前身為特教津貼，在民國81年調整為1800元後，迄今已超過32年未調整，而32年來，不論是特教教師的工作面向或者是物價與薪資待遇，都有大幅變更，但特教加給卻仍不動如山，顯示其中的不合理。

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全教總副祕書長鍾正信說明，特教教師在這32年來的工作內容，隨著國內特殊教育發展日趨細緻化，普特共融也持續推展，特教教師工作繁重程度持續堆疊，除本職的教學工作外，各類繁雜的文書報表作業量倍增，還需兼任心評鑑定工作，相較於工作量的倍增與過量，不動如山的特教加給更顯諷刺。

鍾正信指出，若從物價與薪資待遇面向，不僅物價早已翻漲數倍，薪資更是多次調升，以基本工資為例，從民國81年的每月1萬2365元，到最新一次公布將調升至2萬8590元，足足調升131%，相較於特教加給這32年來來不動如山，更凸顯出特教教師的合理待遇被長年忽視，嚴重打擊特教教學現場的士氣，不利於專業師資的留才久任。

侯俊良呼籲教育部，應儘速調升特教加給，不應再持續拖延，以理性務實的態度，參照81年以來基本工資調升幅度，合理調升特教加給的金額，落實尊重專業與提供合理待遇的正向作為，以利特教師資留才久任，確保特殊生受教權益。

立委郭昱晴也提到，近五年內特教生人數已由8萬多人上升至10萬人以上，成長幅度超過兩成，而特教師待遇與一般教師的導師費加給3000元相較，特教職務加給卻只有1800元，不僅為各項職務加給中最低者，更長達32年未曾調整，且沒有特教教師證老師，甚至只能領600元，導致招不到特教老師。要改善當今教育現場人才荒的問題，必須調整教師各項加給間的平衡，首先防止人才持續流失。

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