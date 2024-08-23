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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全教總理事長絕食三天　洪孟楷聲援：政府要聽見基層聲音

▲▼洪孟楷到立法院群賢樓外慰問絕食的全教總理事長侯俊良 時事聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲洪孟楷到立法院群賢樓外慰問絕食的全教總理事長侯俊良。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

為抗議政府退撫基金撥補不公，全國教師工會總聯合會理事長侯俊良從8月20日上午10時起展開絕食，今（23日）上午，國民黨立法院黨團書記長洪孟楷上午前往聲援，呼籲行政部門聽見基層教師的聲音。

洪孟楷表示，今天是8/23日，也是侯俊良絕食的第三天，他特別前往表達關心與支持，可以感受到長期未進食所帶來的虛弱；但更讓人留下深刻印象的則是理事長堅定希望公教團體的權益受到重視的決心。

洪孟楷強調，不分朝野都應該同意，公教退撫基金的長治久安，永續運作，是讓我國相關公教從業人員，得以無後顧之憂在崗位上奉獻的最重要基礎。日前全教總根據銓敘部提交的報告，要求行政院應採最有利方案，依10年精算覈實撥補退撫基金，為期十年，投入3170億元的撥補；而非耗費更多時間及預算，耗費20年時間撥補3880億元。不僅長遠而言可節省政府經費，更有助於穩定基金財務。

▲▼洪孟楷到立法院群賢樓外慰問絕食的全教總理事長侯俊良 時事聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

洪孟楷提到，然而對於全教總的大聲疾呼，但卻看不到行政院方面有任何回應，沒有人代表接見，沒有人來了解訴求或甚至收下陳情書。當這些官員坐在冷氣房裡下決策時，誰又能聽見基層教職員真正的需求？

洪孟楷說，年金永續是共同努力的方向，更是為了現在還在工作崗位上的教師給予最基本的退休保障，政府要給國人信心，而非避不回應。新的會期會秉持專業審查預算、落實年金永續的態度繼續努力，讓每一位付出的教師都能得到基本的尊重。
 

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