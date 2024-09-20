美選恐成苦戰！最新民調：賀錦麗和川普「關鍵州支持率」不相上下

▲最新民調顯示，賀錦麗與川普在賓州的支持率不相上下。（組圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國即將在11月5日展開的總統選舉距今只剩不到7周，最新民調顯示，民主黨候選人賀錦麗與共和黨候選人川普在全國支持率上仍處於僵持狀態，2人的支持率在關鍵的賓州更是不相上下，而這個州可能成為決定選舉結果的重要戰場。

《紐約時報》、《費城詢問報》及錫耶納學院在9月11日至16日對全國2437名可能投票的選民進行了一項民意調查，發現賀錦麗和川普的支持率均為47%，誤差值為正負3個百分點。《紐時》的民調也顯示，賀錦麗在賓州稍微領先4個百分點，以50%對46%險勝川普，但相關民調的誤差值在正負3.8個百分點內。

《華盛頓郵報》另一項調查也證實，賓州是可影響選舉結果的7大關鍵州之一，賀錦麗與川普在當地的競爭十分激烈。在9月12日至16日接受調查的1003名賓州潛在選民和選民中，有48%的人支持賀錦麗，而川普的支持者則為47%，雙方的差距只有1個百分點，處於正負3.6個百分點的誤差範圍內。

多數受訪者告訴《華郵》表示，保護美國民主至關重要，但他們在哪位候選人更適合捍衛國家自由的問題上存在分歧。48%的選民認為支持賀錦麗將保護國家自由，45%人則選擇川普。

《紐時》協同其他媒體共同進行的調查還發現，美國民主與經濟、墮胎和移民一樣，都是選民關注的主要問題，選民對2位候選人的偏好基本沒有變化。而路透社與益普索上周進行的民調則顯示，賀錦麗在登記選民中以47%對42%領先川普5個百分點。