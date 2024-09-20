低壓帶推進台灣上空「雨逐日變大」　粉專：周日到下周二最高峰

▲低壓帶靠近，雨勢將逐日增加。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

大低壓帶逐漸推進台灣上空，雨勢將逐日增強。氣象粉專表示，今明兩天（20、21日）只是前菜，低壓帶影響最高峰將落在周日到下周二。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，大低壓帶慢慢推進到台灣上空，今明兩天還只是前菜，雨勢逐日增加，大多集中在中南部地區，預計各地有不定時雨勢出現。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」強調，低壓帶預期真正影響的最高峰，會落在周日到下周二，到時候不排除南海或菲東會有低壓成形，並移近台灣上空，要多觀察留意，無論如何，這周末天氣看來是不太穩，可以預作準備。

▲降雨趨勢。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

台灣大學大氣科學博士林得恩在粉專「林老師氣象站」貼文表示，颱風沒來，雨神先到，根據美國NCEP今晨最新數值模式模擬結果顯示，今日受南方雲系北移影響，台灣南部及東南部地區有間歇性陣雨或雷雨，其它地區則維持為多雲到晴天氣；午後，各地仍有局部短暫陣雷雨發生的可能，尤其是中南部山區有局部大雨發生機率。

林得恩指出，明天起至下周一，台灣因受低壓帶籠罩影響，天氣相當不穩定，大低壓帶內的南風到西南風分布顯著，加上南海水氣供輸充沛，全台降雨機會增大，局部地區易有短延時強降雨；其中，又以明天和周日中南部地區平地和山區，以及北部、東南部山區更有間歇性陣雨或雷雨，降雨強度上探局部大雨或豪雨的發生，應預先防範整備。