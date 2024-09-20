自始反對2758決議！國民黨團提案　籲聯大速納中華民國重返

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

繼澳洲、荷蘭國會都通過「聯大2758號決議文」不涉及台灣地位，民進黨團呼籲朝野黨團應發表聯合聲明。國民黨立法院黨團今（20日）提案「中華民國自始反對2758決議」，籲大陸當局正視中華民國存在的客觀事實，雙方維護台海穩定世界和平，呼籲聯合國大會積極落實聯合國憲章揭櫫的普遍性原則，盡速接納中華民國重返並完整參與也敦促外交部訴請友邦在聯合國推動2758號決議，以符法理與歷史事實。

根據國民黨提案內容指出，中華民國是主權獨立國家，也是聯合國創始會員國，聯合國大會第2758號決議不公正的排除中華民國的代表權及國際參與，長期以來造成國際上我國人民權益缺乏保障，國際參與邊緣化，以及自尊受損的「孤兒」困擾，中華民國政府自始即表達反對2758號決議，此立場至今仍然一致。

提案內容也指出，對於友邦行政部門、國會，及多方國際友人分別透過公開說明或決議，駁斥對2758號決議的詮釋和扭曲，立法院代表我國人民表達歡迎與感謝。

▲國民黨立法院黨團20日提案「中華民國自始反對2758決議」。（圖／讀者提供）



提案重申三項立場，一為中華民國及其人民有權參與聯合國體系等國際組織，阻礙中華民國及其人民參與聯合國體系等國際組織，對我國和人民是不公平不正義的，亦是世界的損失。二為呼籲大陸當局回應正視中華民國存在的客觀事實，中華民國憲法維護了法理主權不分裂，雙方應依照兩岸人民關係條例推動兩岸交流，維護台海穩定與世界和平。

第三項立場為，呼籲聯合國大會積極落實聯合國憲章揭櫫的普遍性原則，盡速接納中華民國重返並完整參與，也敦促外交部訴請友邦在聯合國推動2758號決議，以符法理與歷史事實。