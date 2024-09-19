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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立法院國民黨團優先法案曝光！　林思銘：會跟民眾黨緊密合作

▲▼立法院新會期開議明天開議，國民黨特地召開立法實務研討會，討論下一會期的重點工作項目。立法院長韓國瑜、總召傅崐萁、新舊任書記長洪孟楷、林思銘都出席參加。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院新會期開議明天開議，國民黨特地召開立法實務研討會，討論下一會期的重點工作項目。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院新會期20日開議，針對新會期優先法案、預算案等重要事項，國民黨團書記長林思銘今（19日）表示，在野兩黨會緊密合作，而這會期重中之重就是財政劃分法以及揭弊者保護法，都是在野共同要在這個會期優先三讀通過的法案。

據了解，國民黨團列的優先法案包含《財政收支劃分法》、《核子反應器設施管制法》部分條文草案、《運動發展部組織法》草案建議、《吹哨者保護法》、《學生輔導法》部分條文修正草案等。

國民黨團今在國民黨團智庫召開立法實務研討會。針對新會期的優先法案，林思銘受訪時表示，預算提案會跟民眾黨合作，法案部分，民眾黨也已經把優先法案提出來，重中之重就是財政劃分法以及揭弊者保護法，都是在野共同要在這個會期優先三讀通過的法案。

林思銘強調，在野兩黨會緊密合作，不管是法案、預算以及人事案，都會發揮監督制衡力量。

林思銘致詞時也說，接下來是預算會期，對人事案跟預算案國民黨團都不會放水，對不具專業、操守不佳、顏色濃厚的、不尊重民意的大法官或NCC、考試委員，一律封殺，絕不可能隨便讓他們通過，不管是拒審還是直球對決，對於相關人士審查，到時候會透過黨團大會徵詢大家意見。

林思銘直言，這會期衝突不會少，希望大家發揮團結一致力量，展現更有衝勁跟戰鬥力，監督非常爛的民進黨政府。

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