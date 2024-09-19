台灣UN宣達團前進華府　龐培歐演說力挺「台灣值得美國承認」

▲UN宣達團在華府哈德遜研究所，與美國前國務卿龐培歐、華盛頓時報總裁專題座談。（圖／台灣聯合國協進會提供，下同）

記者郭運興／台北報導

為倡議台灣入聯與呼籲聯合國舉辦2758號聽證會，今年台灣聯合國協進會UN宣達團在美東時間9月17日，與哈德遜研究所（Hudson Institute）、華盛頓時報共同舉辦「台灣民主與國際地位」論壇，美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）到場發表演說。台灣聯合國協進會指出，龐培歐在演說中強調，台灣是主權獨立國家，擁有人民且「高度自治」的政府，任何有良知的美國人都應該輕而易舉地認識這個事實，「台灣是一個主權獨立的國家，值得美國正式承認」。

台灣聯合國協進會表示，龐培歐在專題演說中，首先以幾星期前中共間諜滲透紐約州長辦公室約十年的案件為例破題，這名間諜的主要任務就是破壞州長辦公室與台灣政府之間的任何關係，並審查任何承認台灣合法性的事物，目前已被美國司法部起訴。能與台灣聯合國協進會UN宣達團見面，「證明我們這裡沒有任何間諜阻止你們的到來」。

台灣聯合國協進會說，龐培歐稱自己很榮幸擔任國務卿時帶領了一場變革，改變美國長達半個世紀錯誤的對華政策，強調這場革命的一個關鍵任務是改變美國對台政策，盡可能地將美台關係從美中關係的框架中脫鉤，龐培歐認為，「外交脫鉤是必要的」，因為台灣從來都不是中華人民共和國的一部分，聲稱台灣是中國的一部分是不真實的，那是一個謊言。

「當我擔任國務卿時，派遣了國務次卿柯拉克（Keith Krach）前往台灣，他是歷來美國派往台灣最高級別的國務院官員」，龐培歐表示，即使面對中國抗議和抱怨，也促成並批准了美國衛生及公共服務部部長阿薩爾（Alex Azar）首次訪台，美台關係達到了歷史性的高度，他也很高興，即便在不同的美國政府之下，這種關係仍然得以延續。

龐培歐進一步說，2022年3月首度訪台時，即呼籲美國政府應承認台灣的外交地位，以糾正歷史上的錯誤，他是迄今唯一一位在半個世紀內這樣呼籲的美國高級官員，希望不論是在政府內外的同僚，都能有更多人跟隨腳步，做為新的美國政策與外交事務真實優先的考量。

台灣聯合國協進會提到，龐培歐在演說中提到，他在國務卿任內所做的最簡單的一件事，就是向國會和美國人民證明，香港已經無法享有中共在1984年和1997年所承諾的「高度自治」，他進一步說，就像台灣UN宣達團來到美國請願，表示台灣是一個自由、民主、法治、人權的國家，但顯而易見的現實就是，任何在中共統治下的地區、人民或國家都無法保有其權利和自由。

台灣聯合國協進會指出，龐培歐認為，台灣是一個主權獨立的國家，擁有「高度自治」，任何有良知的美國人都應該輕而易舉地認識到這個基本事實，值得美國的正式承認，而中共如此努力阻止這個基本承認在美國蔓延，正是因為知道這是千真萬確的事實，龐培歐並呼籲，所有支持台灣的人可以繼續攜手合作，維護整個印太地區及其他地區的和平、穩定和正義。