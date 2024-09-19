反制綠營操弄！　3藍委提「反對2758決議」提案

▲牛煦庭。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

民進黨團擬於立法院院會提案「聯合國2758號決議不涉台」決議，對此，國民黨立委牛煦庭、黃健豪、林沛祥認為，其內容將台灣排除中華民國國土，衝擊中華民國國家利益，並據此操作抹紅在野黨，他們將準備聯合提案「中華民國自始反對2758決議」提案，聲明中華民國立場自始反對2758決議，反對民進黨借機操作意識形態。

三名立委聯合聲明表示，提案內容重申不承認、不接受聯合國大會2758號決議之立場，以維中華民國為一主權獨立國家之國格。並呼籲聯合國成員遵照聯合國憲章的普遍性原則，同意我國『有意義的參與』(meaningful participation)，以維護和促進臺、澎、金、馬2350萬人的權益。此外，也要求賴清德政府應依據憲法及相關規定積極規劃並落實推動參與國際組織、拓展國際空間、積極推動以中華民國名義『有意義的參與』聯合國及其專門機構，以及與友我國家回復邦交。

牛煦庭表示，中華民國的立場自始反對2758決議，民進黨此時討論枝節本就沒有意義；國際友人聲援可貴，但也要觀察能否帶來實質幫助。現在民進黨的版本就是要把台灣脫鉤，明顯和中華民國的立場有違；但卻又不敢觸碰修憲正名議題，不過又是操作意識形態、老調重彈反覆操作，人民不會買單。

黃健豪主張，中華民國的立場自始都是反對、不承認聯合國2758號決議文的效力，與其爭執，不如思考如何讓中華民國與其他主權國家建立正式外交關係。黃感謝美國眾議院、澳洲國會等民意機構對2758提出異議，但更期待賴清德代表中華民國，向聯合國其他主權國家主張我國「臺、澎、金、馬」地區參與國際組織的權益，並積極與友我國家建立正式外交關係。

林沛祥則認為，拒絕民進黨以此議題操作意識形態，提出中華民國立場的對案有其必要。雖然題目複雜，但也有必要加強論述，避免題目形成一言堂、抹紅在野黨。

