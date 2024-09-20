　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

下藥迷昏法女性侵200次！　3寶爸同謀認罪：我是她噩夢的一部分

▲▼被丈夫下藥迷昏、邀請陌生男子對她施以性侵的法國女子吉賽兒勇敢出庭。（圖／路透）

▲被丈夫下藥迷昏、邀請陌生男子對她施以性侵的法國女子吉賽兒勇敢出庭。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

法國7旬老翁多明尼克（Dominique Pelicot）對妻子吉賽兒（Gisele）下藥200次後，邀請數十名陌生男子到家中性侵她的審判仍在繼續。9月19日，一名男子承認自己參與了過去10年發生的性侵案，並向受害者道歉。

據《衛報》報導，這名男子是44歲的超市員工萊昂內爾（Lionel R）。他是最近被法庭控告性侵吉賽兒的50名男子之一，同時也是3個孩子的父親。19日，他在法庭上首次認罪，坦言自己是吉賽爾「噩夢的一部分」，並公開向對方道歉。

吉賽兒在2011至2020年間，多次遭丈夫下藥迷昏，並在失去知覺的情況下，被丈夫邀請的72名男子性侵。令人震驚的是，多明尼克還趁這些男子性侵妻子時，將慘不忍睹的畫面統統拍下，其中不乏有好幾人輪流性侵吉賽兒，或是施虐時間長達6小時的現場畫面。

多明尼克的惡行直到2020年在超市偷拍女性私密處被捕後，才被警方從電腦和手機發現這些照片。這名男子在隨後的審訊中坦承自己犯下罪行，但妻子吉賽兒卻始終被蒙在鼓裡，直到警方帶著證據上門告知吉賽兒她被下藥性侵，才得知自己被丈夫出賣。

目前，受害者及其家人向法院要求公開審判多明尼克的罪行，並呼籲公眾提高對性虐待和使用藥物犯罪的認識。報導稱，這起案件的審訊將持續至12月20日，若罪名成立，其中多數嫌犯將面臨最長20年的監禁。警方現已確認涉入這起案件的50名嫌犯身份，他們的年齡在26至74歲之間，其中多數人正接受審判。

ET快訊
赴陸失聯男大生已畢業　請假一周沒回來上班
「金龍海嘯」第一排　專家指這裡機率高
死刑「有條件合憲」　行政院：將督促檢討相關規定修正
快訊／死刑釋憲出爐！廢死聯盟發聲了
死刑「有條件合憲」　吳宗憲：37死刑犯可能重返社會
死刑釋憲出爐　最高檢：將為死囚黃春棋、陳憶隆提非常上訴
快訊／下班注意「11縣市續發豪大雨特報」　大雷雨炸3地

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

單側發動機熄火！　美軍F-22戰機迫降沖繩嘉手納基地

下藥迷昏法女性侵200次！　3寶爸同謀認罪：我是她噩夢的一部分

俄軍侵略烏克蘭「陣亡人數」超過7萬　志願兵被派去當絞肉機

川普造勢場遭「奶攻」！26歲女突掀衣露胸　特勤竟對她「有反應」

喬治亞通過反LGBTQ新法隔天　知名跨性別模特兒「在家遭刺亡」

雌雄大盜洗劫藥局巧遇「隱世武林高手」　遭鎖喉巴頭當場逮捕

美中情局官員「下藥性侵」數十女！　駐外期間偷拍500性愛照

路透爆「印度製彈藥」被轉送給烏克蘭！　印外交部否認

色情網站上自稱是「黑人納粹」！　北卡非裔副州長堅不退選

法院爆口角！　美警長連開多槍「射殺法官」當場被捕

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

情侶搭船在河上看巴黎鐵塔！　男友突拿戒指下跪求婚超浪漫

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...Ariel：一起辦婚禮

紀卜心逛精品「拉領口看價格」　又遭炎上..掀網友兩派看法

許孟哲夫妻有雙胞胎基因　怕生第3胎一次變4個XD

直男去韓國執事咖啡店　親密互動他直呼受不了

小甜甜：不會上節目了　認「演藝工作全沒」

單側發動機熄火！　美軍F-22戰機迫降沖繩嘉手納基地

下藥迷昏法女性侵200次！　3寶爸同謀認罪：我是她噩夢的一部分

俄軍侵略烏克蘭「陣亡人數」超過7萬　志願兵被派去當絞肉機

川普造勢場遭「奶攻」！26歲女突掀衣露胸　特勤竟對她「有反應」

喬治亞通過反LGBTQ新法隔天　知名跨性別模特兒「在家遭刺亡」

雌雄大盜洗劫藥局巧遇「隱世武林高手」　遭鎖喉巴頭當場逮捕

美中情局官員「下藥性侵」數十女！　駐外期間偷拍500性愛照

路透爆「印度製彈藥」被轉送給烏克蘭！　印外交部否認

色情網站上自稱是「黑人納粹」！　北卡非裔副州長堅不退選

法院爆口角！　美警長連開多槍「射殺法官」當場被捕

「奇葩檢測法」鬧糾紛　先交屋再修繕專家教自保

釋憲結果出爐「死刑合憲」　陸正父親：不執行根本廢話！

大貓熊丁丁被關門夾手「狂追撲倒飼養員」　遊客目睹嚇得尖叫

TOYOTA「6-8人座中型MPV」傳國瑞協助生產　2026年逆輸入日本販售

星期天配音專頁被盜「觸及反爆增」！　藍勾勾朝聖：一直出現是怎樣

老人在電梯失禁！被物業傳群組公審　兒子痛哭：父離家自殺

大咖女星突襲告五人後台　他們得知身份嚇呆：是整人節目嗎

赴陸失聯男大生已畢業在工作　向老闆請假一周「沒回來上班」

彰化七星級露營區「清水那方」業者拒斷電　縣府：再協商　

台東小米粽案廚房找到「一包芬普尼」　毒物醫：患者症狀不符合

2歲萌妹買東西第一視角　奶音講內心OS超可愛 ♥

國際熱門新聞

遭燙陰毛、棉棒捅肛門！19歲少年怒砍死同學

颱風葡萄桑「大迴轉」逆襲日本！2縣首當其衝

北韓、中國鬧翻！金正恩稱中國「宿敵」

行李箱別選這3色　航空公司：易有麻煩

日男童被殺！陸外交部冷回：任何國家都會發生

呼叫器廠商CEO聲稱「留學英國」　校方打臉

真主黨呼叫器爆炸後　以軍大舉空襲黎巴嫩南部

美國延遲交付台灣武器清單曝　金額達6554億

美股收高522點　台積電ADR狂漲5.34％

陸有望「解禁日水產」！開1條件

男童遇刺亡　在華日人：在外不要說日文

伊豆群島海水變白　疑海底火山「噴發」前兆

比賽中遭飛踢後腦勺　15歲足球員倒地亡

北約秘書長臨別5大建言：別對中國犯對俄同樣錯誤

更多熱門

相關新聞

遭陌生男尾隨險遭硬上！她喊一句逃狼爪

遭陌生男尾隨險遭硬上！她喊一句逃狼爪

嘉義一名陳姓男學生在早餐店偶然看到陌生正妹小依(化名)，竟起色心尾隨她回家，強壓她趴跪在床，脫光她下半身想硬上，卻在聽小依喊「我有男朋友」後突然良心發現，選擇罷手。全案經嘉義地院審理，依陳男犯侵入住宅強制性交未遂罪，處4年徒刑。陳男上訴並賠償小依共65萬，台南高分院改處他2年徒刑並緩刑5年，可上訴。

27歲男假扮高中生　潛入校園性侵十多女

27歲男假扮高中生　潛入校園性侵十多女

47屆國際技能競賽　台灣奪43獎牌

47屆國際技能競賽　台灣奪43獎牌

軍人藉口刺青性侵閨蜜　判3年7月定讞

軍人藉口刺青性侵閨蜜　判3年7月定讞

變態密醫侵犯正妹患者！她發抖爆哭：別這樣

變態密醫侵犯正妹患者！她發抖爆哭：別這樣

關鍵字：

法國性侵Dominique PelicotGiseleLionel R

讀者迴響

熱門新聞

寵物餐廳老闆跟女員工外遇！闆娘宣布熄燈

搭飛機「乘客貼心1舉動」其實超NG！空服員崩潰

蝸牛小米粽3死！廚房找到「一包拆封芬普尼」

紀卜心3度被炎上「道歉了」

正中午！年輕男女「瞬間塞爆淡水巷弄」　外地人看呆：在排什麼

八方雲集「1飲品超意外」　妹子驚：打趴手搖飲！

中友百貨彰化店遭爆不蓋了　總店回應

遭燙陰毛、棉棒捅肛門！19歲少年怒砍死同學

國道2轎車碰撞！女駕駛拋飛車道　遭後車輾斃

快訊／韓國瑜裁示不處理民眾黨團提案　院會再開、現場綠委歡呼喊加油

即／台中3屍命案　兇嫌逃死定讞

上班族「1習慣」害人罹癌、早逝！　醫：運動也難救

Jennie談「抽電子煙道歉原因」：韓國人覺得錯了，我就彌補

央行重手打房　專家：千萬貸款無寬限期月付額多繳兩萬

即／死刑釋憲案宣判　合憲但須限縮範圍

更多

最夯影音

更多

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

情侶搭船在河上看巴黎鐵塔！　男友突拿戒指下跪求婚超浪漫

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面