下藥迷昏法女性侵200次！　3寶爸同謀認罪：我是她噩夢的一部分

▲被丈夫下藥迷昏、邀請陌生男子對她施以性侵的法國女子吉賽兒勇敢出庭。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

法國7旬老翁多明尼克（Dominique Pelicot）對妻子吉賽兒（Gisele）下藥200次後，邀請數十名陌生男子到家中性侵她的審判仍在繼續。9月19日，一名男子承認自己參與了過去10年發生的性侵案，並向受害者道歉。

據《衛報》報導，這名男子是44歲的超市員工萊昂內爾（Lionel R）。他是最近被法庭控告性侵吉賽兒的50名男子之一，同時也是3個孩子的父親。19日，他在法庭上首次認罪，坦言自己是吉賽爾「噩夢的一部分」，並公開向對方道歉。

吉賽兒在2011至2020年間，多次遭丈夫下藥迷昏，並在失去知覺的情況下，被丈夫邀請的72名男子性侵。令人震驚的是，多明尼克還趁這些男子性侵妻子時，將慘不忍睹的畫面統統拍下，其中不乏有好幾人輪流性侵吉賽兒，或是施虐時間長達6小時的現場畫面。

多明尼克的惡行直到2020年在超市偷拍女性私密處被捕後，才被警方從電腦和手機發現這些照片。這名男子在隨後的審訊中坦承自己犯下罪行，但妻子吉賽兒卻始終被蒙在鼓裡，直到警方帶著證據上門告知吉賽兒她被下藥性侵，才得知自己被丈夫出賣。

目前，受害者及其家人向法院要求公開審判多明尼克的罪行，並呼籲公眾提高對性虐待和使用藥物犯罪的認識。報導稱，這起案件的審訊將持續至12月20日，若罪名成立，其中多數嫌犯將面臨最長20年的監禁。警方現已確認涉入這起案件的50名嫌犯身份，他們的年齡在26至74歲之間，其中多數人正接受審判。