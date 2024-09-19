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軍人藉口刺青性侵閨蜜！她崩潰「不知還能信任誰」　判3年7月定讞

▲▼示意圖,社會,暴力,虐童,焦慮,孩子,手,害怕,表達,恐懼,童年,鬱悶,孤立,無辜,玩具,絕望,濫用,哭。（圖／123RF）

▲女子視男姓友人為異性閨蜜，竟遭對方性侵，讓她崩潰不知道以後要信任誰。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

台南林姓刺青師傅，2022年還在軍中服役時，約出相識多年的女閨蜜小A（化名），以體驗刺青為藉口，將小A帶回台南住處性侵，還拍下照片。小A遭侵犯後崩潰，「不知道我之後還能信任誰」。一審將林男重判7年8月，二審因和解改判3年7月。全案再上訴，最高法院19日駁回上訴定讞。

判決指出，林男與小A相識多年，由於林男體貼又溫柔，曾經在感情上受過傷的小A，把林男當成異性閨蜜，無話不說。而本案發生在2022年2月間，林男只差一個月退伍，但他因打算退休後經營刺青工作室，就以體驗刺青為藉口，邀請住在嘉義的小A到他台南的住處體驗。

案發當天林男從台南開車北上，到嘉義接了小A，而後到林男家中，林男對小A的手指進行無墨刺青測試，但小A覺得太過疼痛，不願繼續；再加上先前就有吃了具有嗜睡作用之精神方面之藥物，因此小A感到疲累，就在床上小憩。沒想到林男這時開始不安分，開始親吻、撫摸小A，小A拒絕並說了「不要弄我」，但林男不理會，不斷進逼，最後性侵得逞。過程中林男還拿出手機，拍下多張照片。

小A遭侵犯後崩潰，傳訊給林男「你要親的時候我都在擋了，為什麼妳還會認為你可以進行下一步?你真的覺得我沒在阻擋?我還一直試圖爬起來，只是都被你往下壓著......」、「你還無套，如果我有了難道你要負責嗎?你知道嗎?其他人不了解我，但是今天這樣子對我的人是你，我真的覺得很失望......我們認識多久?兩年?三年?還是更久?你讓我完全不知道我之後還能信任誰...」小A提告，林男被依照「對被害人為照相犯強制性交罪」的加重強制性交罪，提起公訴。

一審法院審理後，將林男重判有期徒刑7年8月。案件上訴二審，高等法院台南分院審理時，林男與小A達成和解，並賠償部分金額，小A也當庭說「我希望被告不要被關，我不想要讓被告之人生因本案而有很大的耽誤」，最後二審予以減輕，改判有期徒刑3年7月。全案再上訴，最高法院19日駁回上訴定讞。

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