　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

變態密醫治療一半「侵犯正妹患者」！她回家發抖爆哭：別這樣

▲▼性侵。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲台南一名余姓男子從事密醫工作，沒想到他見到女患者頗具姿色，竟趁著治療時動手性侵。（示意圖／123RF）

記者柯振中／綜合報導

台南一名余姓男子從事密醫工作，為患者治療牙齒，怎料某次女患者小花（化名）來就診時，他眼見小花頗有姿色，竟趁對方躺在牙科治療椅無法亂動時侵犯逞慾，嚇得小花回家後爆哭。台南高分院審理後，依照強制猥褻罪，判余男8月有期徒刑。

根據判決書內容，余男是一名密醫，在台南提供民眾治療牙齒的服務。2022年3月間，小花獨自前往診所看牙齒，怎料余男眼見她頗有姿色，竟在治療的過程中心生歹念。

余男趁著診間無人時，竟將鏡子、挖除牙齒的工具放在小花嘴裡，接著動手觸碰小花的私密處。眼見小花無法反抗，余男變本加厲，將手直接伸進了小花的衣服裡，接著又撫摸小花的臉部，誇讚「妳很漂亮」。

後來有其他女患者進入診間，余男匆匆結束治療，小花才得以逃脫。等到回家以後，小花相當崩潰，在繼母面前不斷發抖、大哭，最後在繼母的安慰下，終於勇敢將全案過程說了出來。

▲桃園市邱姓男子於2022年9月欲與前女友復合，卻罔顧法院核發保護令仍擅闖其租屋處，不顧其反抗仍應上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲台南一名余姓男子從事密醫工作，沒想到他見到女患者頗具姿色，竟趁著治療時動手性侵。（示意圖／123RF）

事後余男對此喊冤，指稱診間是開放空間，現場還有一名女子等待治療，可以觀察過程全貌，但證人並無發現異狀，或是小花的情緒反應等等。余男還說，小花事後報警，但胸口、內衣及上衣處都沒採集出他的DNA，加上他是密醫，沒有犯罪動機，這些證據都能證明他沒有犯案。

不過，台南高院認為，雖然余男聲稱有其他患者在場，但小花前後供詞一致，且證稱在其他患者進門以前，余男就已停止了猥褻行為。此外，高院法官認定，余男雖是密醫、沒有性犯罪的前科紀錄，但仍可能因為看見小花年輕貌美、獨自一人，於是趁著四下無人之際實施犯行，余男的辯詞均屬卸責之詞，無可採信。

高院法官判定，余男自始至終都否認犯罪，難認有悔意，不過考量余男在民事庭已與小花達成和解、當庭賠償15萬元，衡量雙方社會、經濟地位後，撤銷一審判決，改依強制猥褻罪，判處8個月有期徒刑。

ET快訊
快訊／喪屍男猛撞釀1死6傷！法官裁准羈押不禁見
2千多萬房子竟變「別人家」！7旬阿嬤誤踏「4陷阱」
探病送水果「他吃了洗腎」！　無毒教母點名3種人小心
《黑悟空》爆紅「南韓遊戲界拉警報」！專家認了：感到慘淡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新竹男涉毒駕釀1死6傷！法官裁准羈押不禁見

變態密醫治療一半「侵犯正妹患者」！她回家發抖爆哭：別這樣

惡男剛出獄「性侵室友伴侶」！她絕望掙扎仍遭逞慾

移民署專勤隊登門抓失聯外勞　雇主竟拉扯2移民官成傷下場出爐

快訊／新竹喪屍賓士男釀1死6傷　恐逃亡滅證遭聲押禁見

阿公「用雙手過馬路」原因曝！暖男公主抱萬人感動　社會局說話了

台中女戀上「假李敏鎬」...險遭騙3000美金！保七警及時阻詐

監獄前鋼管女郎配舞獅！台中男接麻吉出獄遭送辦　法官不罰

空拍畫面曝！台南七股區工廠大火　黑煙狂竄鐵皮屋頂全塌

路口車禍「騎士分心看一眼」…下秒猛撞前方砂石車！頭顱破裂不治

孫女安靜乖巧給全家抱抱　爺爺一抱...秒變臉大哭XD

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

男孩大隊接力「接棒往起點衝」　隊友抱頭絕望...他尷尬：跑反了

啦啦隊女神艾璐懷孕了！　宣布退隊：扛起做媽媽的責任

新竹毒蟲逆向衝撞釀1死6傷　車內搜出喪屍煙彈、道具槍

羅時豐姪子拆夥後「重新上片」　媽媽哽咽不捨：不用管別人說什麼

光良演唱會外國男獻唱《童話》　深情詮釋：我學的第一首中文歌

舒華唱子瑜新歌「雨琦變電音版」　Minnie公認遊戲爛...3秒就結束XD

女記者捲京華城洩密！　研究路線照鏡臭臉快閃

新竹賓士逆向猛撞1死多傷！肇事男被搜出「喪屍煙彈」坐遺體旁叼菸

新竹男涉毒駕釀1死6傷！法官裁准羈押不禁見

變態密醫治療一半「侵犯正妹患者」！她回家發抖爆哭：別這樣

惡男剛出獄「性侵室友伴侶」！她絕望掙扎仍遭逞慾

移民署專勤隊登門抓失聯外勞　雇主竟拉扯2移民官成傷下場出爐

快訊／新竹喪屍賓士男釀1死6傷　恐逃亡滅證遭聲押禁見

阿公「用雙手過馬路」原因曝！暖男公主抱萬人感動　社會局說話了

台中女戀上「假李敏鎬」...險遭騙3000美金！保七警及時阻詐

監獄前鋼管女郎配舞獅！台中男接麻吉出獄遭送辦　法官不罰

空拍畫面曝！台南七股區工廠大火　黑煙狂竄鐵皮屋頂全塌

路口車禍「騎士分心看一眼」…下秒猛撞前方砂石車！頭顱破裂不治

陳喬恩第8年悼念喬任梁！準時曬粉色天空「你一定會祝福我的婚禮」

中國晶片研發技術「突破至7奈米」？　專家揭關鍵

新竹男涉毒駕釀1死6傷！法官裁准羈押不禁見

屏東2社宅決標！117年完工　車行5-6分到台鐵

《于氏王后》下猛藥！　全鐘瑞色誘小叔「當面脫衣」還大膽含他手指

曹祐齊隔450天術後首次先發勝　幸福體驗大巨蛋卻要「找溫暖」

變態密醫治療一半「侵犯正妹患者」！她回家發抖爆哭：別這樣

李易峰嫖娼神隱「開小號拚復出」　頭貼洩線索…6天就遭官方開鍘

張育成轟400英尺遠全壘打！悍將5比2勝兄弟　單場5次觸身球平紀錄

中秋4戰74092球迷湧入大巨蛋　終戰大勝葉總笑：退2分給昨天

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

社會熱門新聞

即／彰化超商驚傳猝死！男躺店內沙發「已有屍斑」

彰化男猝死陳屍超商沙發30hrs　最後身影曝

獨／女董座刷738萬買到假愛馬仕　超慘現況曝

竹市賓士逆向猛撞1死6傷　肇事男被搜出「喪屍煙彈」

32本進擊的巨人漫畫被丟　兒怒告媽

快訊／餐酒館廁所反鎖　員工破門見女店長已死亡

騎士疑分心看車禍…猛撞砂石車破頭亡

漢來集團「長公子」爆不倫戀　與女秘書婚外情

快訊／竹市虎林國中前「賓士猛撞」釀1死6傷！　學童躺地不起

即／中秋悲劇！新北25歲男菜刀割頸失血亡

即／烘爐地驚見焦屍！男與妻為出國吵架　涼亭內自焚亡

台北體院停車場狂車震　小三激戰人夫10次

即／台東外海驚傳輕航機落海　海巡全力搜救中　

夫剛病逝家中突起火　妻倒臥室嚴重燒傷亡

更多熱門

相關新聞

嘉義男剛出獄　動手性侵室友伴侶

嘉義男剛出獄　動手性侵室友伴侶

嘉義一名林姓男子先前入獄服刑，出獄時受到室友阿德（化名）的請託，幫忙轉交信件給阿德的伴侶。怎料他見對方頗有姿色，竟動手實施侵犯，嚇得阿德的伴侶報警提告。嘉義地院審理後，依照強制性交罪，判處林男6年有期徒刑，全案仍可上訴。

邀72男強暴妻子　狼夫認罪「我是性侵犯」

邀72男強暴妻子　狼夫認罪「我是性侵犯」

櫻花妹遭冷氣師傅「下藥性侵」！

櫻花妹遭冷氣師傅「下藥性侵」！

2教授爆收賄、性侵　高科大回應了

2教授爆收賄、性侵　高科大回應了

染指女友女兒逼「三修」7次　淫神棍判8年定讞

染指女友女兒逼「三修」7次　淫神棍判8年定讞

關鍵字：

密醫牙醫性侵

讀者迴響

熱門新聞

即／彰化超商驚傳猝死！男躺店內沙發「已有屍斑」

女球迷「大巨蛋觀眾席」當場脫衣！　超胸內衣全露出

彰化男猝死陳屍超商沙發30hrs　最後身影曝

求乾爹送iPhone 16　妹子羞喊「2次，可不戴」

獨／女董座刷738萬買到假愛馬仕　超慘現況曝

竹市賓士逆向猛撞1死6傷　肇事男被搜出「喪屍煙彈」

32本進擊的巨人漫畫被丟　兒怒告媽

台灣「隱形冠軍」跌落神壇　2大廠房淪法拍

快訊／餐酒館廁所反鎖　員工破門見女店長已死亡

不是NIKE！「1品牌球鞋」銷量衝600%　網超愛：日本走1周都不痛

不是清境農場！「南投最強景點」是它　CNN也推爆

火速更新 iOS 18！　果粉遇「2狀況」傻了

「木曜女神」慶祝中秋脫了！

阿諾遭主持人手伸內衣揉胸！

颱風葡萄桑「影響台灣」時間點曝！

更多

最夯影音

更多

孫女安靜乖巧給全家抱抱　爺爺一抱...秒變臉大哭XD

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

男孩大隊接力「接棒往起點衝」　隊友抱頭絕望...他尷尬：跑反了

啦啦隊女神艾璐懷孕了！　宣布退隊：扛起做媽媽的責任

新竹毒蟲逆向衝撞釀1死6傷　車內搜出喪屍煙彈、道具槍

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面