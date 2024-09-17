變態密醫治療一半「侵犯正妹患者」！她回家發抖爆哭：別這樣

▲台南一名余姓男子從事密醫工作，沒想到他見到女患者頗具姿色，竟趁著治療時動手性侵。（示意圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

台南一名余姓男子從事密醫工作，為患者治療牙齒，怎料某次女患者小花（化名）來就診時，他眼見小花頗有姿色，竟趁對方躺在牙科治療椅無法亂動時侵犯逞慾，嚇得小花回家後爆哭。台南高分院審理後，依照強制猥褻罪，判余男8月有期徒刑。

根據判決書內容，余男是一名密醫，在台南提供民眾治療牙齒的服務。2022年3月間，小花獨自前往診所看牙齒，怎料余男眼見她頗有姿色，竟在治療的過程中心生歹念。

余男趁著診間無人時，竟將鏡子、挖除牙齒的工具放在小花嘴裡，接著動手觸碰小花的私密處。眼見小花無法反抗，余男變本加厲，將手直接伸進了小花的衣服裡，接著又撫摸小花的臉部，誇讚「妳很漂亮」。

後來有其他女患者進入診間，余男匆匆結束治療，小花才得以逃脫。等到回家以後，小花相當崩潰，在繼母面前不斷發抖、大哭，最後在繼母的安慰下，終於勇敢將全案過程說了出來。

▲台南一名余姓男子從事密醫工作，沒想到他見到女患者頗具姿色，竟趁著治療時動手性侵。（示意圖／123RF）



事後余男對此喊冤，指稱診間是開放空間，現場還有一名女子等待治療，可以觀察過程全貌，但證人並無發現異狀，或是小花的情緒反應等等。余男還說，小花事後報警，但胸口、內衣及上衣處都沒採集出他的DNA，加上他是密醫，沒有犯罪動機，這些證據都能證明他沒有犯案。

不過，台南高院認為，雖然余男聲稱有其他患者在場，但小花前後供詞一致，且證稱在其他患者進門以前，余男就已停止了猥褻行為。此外，高院法官認定，余男雖是密醫、沒有性犯罪的前科紀錄，但仍可能因為看見小花年輕貌美、獨自一人，於是趁著四下無人之際實施犯行，余男的辯詞均屬卸責之詞，無可採信。

高院法官判定，余男自始至終都否認犯罪，難認有悔意，不過考量余男在民事庭已與小花達成和解、當庭賠償15萬元，衡量雙方社會、經濟地位後，撤銷一審判決，改依強制猥褻罪，判處8個月有期徒刑。