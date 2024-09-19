2024台南教育之星來透可影片　邀全國師鐸獎得主入鏡傳愛

▲「教育之星來透可」系列影片，今年邀請甫獲全國師鐸獎的4位教育人員現「聲」說法，分享教育心路歷程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為慶祝教師節，彰顯教師奉獻，台南市教育局規劃系列活動，除辦理表揚大會外，自去年起推出深獲好評的「教育之星來透可」系列影片，今年邀請甫獲全國師鐸獎的4位教育人員現「聲」說法，分享教育心路歷程，透過影片呈現教育生涯中感人的教育故事、難忘的教育經驗及影響最深的一句話。

台南市長黃偉哲表示，獲得全國師鐸獎的師長們平時對教育的奉獻、對學生的付出，令人感佩，謹以製播教師節影片，表達對教師的敬意與感謝。

教育局鄭新輝局長表示，「2024台南教育之星來透可」影片共有4集，每集邀請今年全國師鐸獎得主，個別分享教育生涯點滴回憶，讓市民朋友更了解教育人員們的無私付出與奉獻。感謝所有參與的校長、老師、教練們共同以故事留下台南教育紀錄，傳遞教育的感動與美好，影片已公布於教育局臉書粉專「教育花路米」(https://www.facebook.com/tnboe)，歡迎大家踴躍觀賞並分享按讚！

南新國中黃美芳校長認為，只有在愛的溫度裡教育才能成功，雖然孩子無法選擇父母、環境，無法抗衡與生俱來的命，但她以愛與榜樣成為孩子的運，努力讓孩子有能力去爭取自己的未來，持續點燃希望的火炬，成就不一樣的孩子，susscess for all !

南區喜樹國小黃懷慧校長表示，獲得教職之路並不平坦，國中畢業考師專失敗了三次，讓她更加珍惜並覺得能當老師教書是一件幸福的事。多年來致力於海洋教育，培養學生環保意識和對大自然的尊重，成為關心地球的未來領袖。

白河區仙草實小洪琪琇主任用愛關懷與陪伴心靈受創的學生，共創「媽媽的十字架」繪本，在創作歷程中幫助學生找到內心的力量和勇氣面對困難，改寫人生，讓教育在感動與相互理解中實踐。

金城國中林漢森運動教練擔任田徑教練近40年，他曾幫助受傷的學生重拾選手生涯，締造亞青盃十項全能國手傳奇，執教領域更跨足身心障礙訓練，鼓舞選手生命裂縫是光和熱的入口，努力活出生命的光彩。他分享陪伴學生在生命賽道上朝夢想前進的心路歷程，鼓勵學生擁有一顆想要的心，堅持到底永不放棄！

教育局表示，感謝南市所有教育人員用教育愛成就每位孩子，希望藉由系列影片，讓市民回想起人生各學習成長階段所受師恩點滴，在這感恩時節，記得對老師說聲「教師節快樂！」