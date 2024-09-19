台南4月大男嬰瀕臨腦死家屬決定拔管　父：十分悲苦的抉擇！

▲台南4個月大嬰兒疑因保母不當照顧陷入瀕臨腦死困境，家屬忍痛決定20日下午拔管，讓小弟弟不再繼續痛苦。（圖／家屬提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南發生一起疑保母未在第一時間叫救護車送醫，讓4個月大嬰兒面臨腦死困境，家長指控楊姓保母延誤送醫，到院人已失去生命跡象，經醫院急救雖恢復心跳，但卻陷入瀕臨腦死困境，家屬經過討論忍痛決定20日下午拔管，讓孩子不再痛苦。

陳姓男嬰父親表示，孩子在醫院加護病房病況惡化，醫師告知家屬孩子瀕臨腦死，看到心愛的兒子飽受痛苦，且腦水腫情況愈來愈嚴重，在醫師分析孩子病況及相關建議後請家屬慎重考慮是否要拔管，家屬每天看到孩子的病況每況愈下，考慮到孩子瀕臨腦死，且頭部因水腫變大，為了不讓孩子繼續痛苦，最後忍痛決定拔管，預定20日下午1時30分左右，會同醫師執行。陳爸爸悲傷地說：「這實在是十分悲苦的抉擇。」

據了解，陳姓夫妻育有兩子，大兒子約2歲大，弟弟今年5月才出生，因2人都有工作，在8月5日將當時2個月大的寶寶交給曾照顧過他哥哥的孩子之楊姓保母照顧，未料僅僅只是過了1個月就發生悲劇。

9月4日下午陳妻準備要去接寶寶時，突然被保母通知，寶寶被痰噎著喘不過氣，保母開視訊給陳母看，看到寶寶趴在地墊上一動也不動，陳妻問為什麼要讓寶寶趴著？保母說她在拍痰，但寶寶的氣好像喘不上來，問陳要來載寶寶嗎？還是要叫救護車？陳妻當下請保母馬上叫救護車，但保母卻表示請陳母送醫會比叫救護車還要快到，而保母說她的手機是3G沒辦法撥電話，請陳妻自己聯絡救護車。

陳妻馬上趕去現場，一邊聯絡救護車，等到場接到寶寶時，寶寶眼睛上吊，全身軟趴，呈現失溫狀態了。送到醫院時，寶寶已無呼吸心跳，家屬需簽病危通知，在手術室急救開刀後，寶寶恢復心跳，但回加護病房時又無心跳，又急救了一次。醫生告訴家屬，寶寶現在呼吸需靠插管支持及升壓藥物幫忙，瞳孔反射消失，現在是瀕臨腦死的狀態，醫生的話讓家屬心碎。

家屬認為保母不當照顧嬰兒，沒有在第一時間叫救護車將孩子送醫搶救，而延誤病情，造成孩子難以回復的嚴重後果，事後向新營分局案提告，控告保母重傷害及妨害兒童身心發展等罪嫌，討一個公道。

台南市警新營分局指出，本案家長已於9月7日向警方提出重傷害、妨害兒童身心發展等罪嫌告訴，警方依法受理，並通報台南市社會局查處。目前本案已報請檢察官指揮偵辦，深入釐清案情依法調查偵辦中。

台南市社會局指出，有關媒體報導台南市疑有保母不當照顧幼童送醫治療案件，社會局9月4日晚間接獲通報後，已立即指派社工人員到院了解幼童狀況及關懷家屬，同時聯繫警察局及地檢署，亦會同居家托育中心至該托育人員家中聯合稽查，釐清案發過程。

社會局表示，該名幼童自8月5日起委託居家托育人員照顧，9月4日托育人員發現幼童身體不適，通知家屬自行送醫急救治療。經查該幼童戶籍地及居住地皆在外縣市，於事發日前曾轉換家屬及保母等多名照顧者，相關案情尚待進一步釐清，目前全案已進入司法調查程序，社會局也全力配合檢警進行調查。

社會局另查該名托育人員現為台南市登記托育人員，除照顧本案幼童外尚有另外1名幼童，案發後社會局已即刻發函要求該托育人員暫停新收托,原收托另名幼兒已由社會局協助轉托。後續將持續追蹤該案司法進度，如經調查確定該托育人員有違反兒少法第49條情事，社會局將依同法第97條裁處其最高60萬元罰鍰，並廢止其居家式托育服務登記證書，以確保托育安全與權益。