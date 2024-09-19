M人天堂！女僕餐廳推「極致虐待服務」　他花千元被罵豬打臉調教

▲日本一家提供虐待服務的女僕咖啡廳最近在東京迅速走紅。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

日本東京都澀谷區最近開了一家名為Bato Cafe Omokenashi的女僕餐廳，以提供極盡羞辱的服務在全球社群媒體上引起熱烈討論，甚至還吸引了不少人前去朝聖。

據日媒Sora News 24報導，這家以「虐待客人」聞名的女僕咖啡廳只會經營10天，因為它其實是電視製作人佐久間宣行（Nobuyuki Sakuma）YouTube頻道「Nobrock TV」期間限定的產物，靈感來自該頻道的熱門節目「虐待系列」，而這個系列的節目的特色就是女服務生對客人的極致侮辱。

▲顧客可以加價要求「女僕們」打屁股或臉。（圖／翻攝自X）

為了親身體驗這項獨特的服務，Sora News 24記者三俊（P.K. Sanjun）親自走訪咖啡廳，不料他才剛被臭臉女服務生帶到桌邊，就被對方以不耐煩的語氣要求他迅速點餐，還出言不遜說道，「到底要點什麼？快一點，豬！」在言語壓力下，三俊匆忙點了一份要價3590日圓（約805元台幣）的「肥豬餐」，不料女服務生卻譏諷道，「你是要吃你的同類嗎？」

在用餐過程中，三俊的穿著、吃相不斷遭女服務生謾罵，甚至還被強迫用臉直接埋進食物中，整個用餐體驗充滿了戲劇性。報導稱，要是顧客對自己受到的侮辱還不滿意，可以再加價1100日圓（約247元台幣）以獲得屈辱的外號，而且這個外號會寫在紙上，讓顧客直接貼到額頭。

對於那些尋求更激烈體驗的顧客，咖啡館還提供VIP服務，只要多付一點錢就可以享受被拖鞋打臉和屁股的肉體虐待。儘管這家咖啡館以「侮辱顧客」為特色，但它依然廣受歡迎，許多顧客紛紛提前預訂以確保可以獲得服務，生意如日中天。然而，由於咖啡廳採取快閃經營模式，營業將於9月23日結束。