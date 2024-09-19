日本繪師來台「指定要吃鹹豆漿」讚美味！台網曝：很多日本人愛吃

▲鹹豆漿。（圖／黃士原攝）



記者施怡妏／綜合報導

日本知名繪師「岸田梅爾（岸田メル）」，參與過許多知名小說插圖，最近到台灣旅遊，終於吃到朝思暮想的「鹹豆漿」，曾經在日本吃過台灣早餐，一直很想品嘗看看正宗口味，當時已經是凌晨2點，店內依然有許多客人，吃了台灣版本的鹹豆漿，大讚「很好吃」。不少台灣網友看了驚呼「居然喜歡吃鹹豆漿！」

「岸田梅爾」在X發文，終於在台灣吃到超期待已久的台式早餐，在一間24小時營業的豆漿店點了鹹豆漿、小籠包、蛋餅等餐點，之前曾在日本吃過鹹豆漿，非常喜歡，一直很想吃看看正宗口味。吃了一口，發現調味很簡單，跟在日本吃到的不一樣。

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不過，正宗版本的鹹豆漿一樣有濃郁的味道，辣味也很夠，重點是便宜又大碗，認為正宗的口味更偏向日本人的口味。他也觀察到，當天到店雖然已經是半夜2點了，但一直有客人進來，「讓我體會到紮根於這個國家的飲食文化，很好吃」。

貼文被轉發到PTT，網友一看到鹹豆漿，紛紛驚呼「他竟然敢吃鹹豆漿，我很愛但實在不敢推薦人欸」、「鹹豆漿最勸退人的就那個嘔吐物的外觀了，不然純論內容來說應該不難吃」、「鹹豆漿這種一堆人都不吃的東西，是怎麼變成台灣早餐代表的」、「懂吃耶，鹹豆漿蠻好吃的，但嚴格說鹹豆漿要做到好吃也不容易，吃過不少難吃的」、「鹹豆漿作為宵夜非常完美，不會對胃造成負擔，還能解酒」。

其中，有網友提到，日本人其實蠻愛吃鹹豆漿的，「鹹豆漿是真的很打中日本人的口味的樣子，感覺接受度比台灣人還高」、「鹹豆漿就很合日本人胃口，反正有日本朋友來，帶他們去吃鹹豆漿就對了」、「日本人就很愛澱粉配澱粉，所以鹹豆漿才會這麼愛」、「這兩年鹹豆漿真的在日本變得比較有名，有可能是日本本來就有吃豆乳鍋的習慣，所以能接受這個」。