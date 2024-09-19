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918當天「日男童遭中國人刺死」　斷交、旅遊禁令衝上日網熱搜

▲▼深圳日本人學校外，一名日本籍男童慘遭中國男性持刀砍死，大批維安人員站崗。（圖／達志影像／美聯社）

▲深圳日本人學校外，大批維安人員站崗。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

中國廣東省深圳昨（18）日發生駭人事件， 一名10歲日本男童上學途中，竟遭44歲中國男子刺殺身亡。此案迅速點燃日本網友怒火，與反中情緒相關的多個關鍵字，也紛紛衝上熱搜。

綜合外媒報導，男童在母親陪伴下，前往日本人學校上課，卻在距離學校約200公尺處，突遭凶嫌持刀猛刺腹部，儘管送醫急救，仍於今（19）日凌晨宣告身亡。

由於案發當天正好是918事變周年，也就是日本在中國東北發起侵略戰爭的日期，因此外界紛紛揣測，犯案動機恐怕與「仇日」情緒有關。事實上，這已是中國今年至少第3次發生類似事件，4月一名日本上班族遭中國人持刀攻擊，6月一對日本母子也遭中國男子砍傷，上前阻擋凶嫌的中國女子不幸喪命。

隨著男童不治消息傳出，日本輿論怒火進一步蔓延，「斷交」、「反日教育」、「旅行禁令」、「撤離勸告」等，都登上社群媒體X的熱搜關鍵字。

▲▼918當天「日男童遭中國男子刺死」　斷交、旅遊禁令衝上日網熱搜。（圖／翻攝X）

▲斷交、旅遊禁令等關鍵字，衝上日本X熱搜。（圖／翻攝X）

許多日本網友直指，此案與918事變及反日教育有關，「斷絕外交關係，直到中共停止反日教育為止」、「在出現更多受害者前，旅行禁令的等級至少應該提高」、「你認為我們還能與中國保持良好關係嗎？」、「日本政府似乎已指示中方防止此類事件再度發生，但僅憑這個回應，就足以平息日本民眾的憤怒嗎？」、「日本政府的嚴厲警告之所以毫無意義，是因為中共的反日教育。」

目前深圳公安局已經逮捕嫌犯，中國外交部也宣稱，將採取有效措施「切實保護所有在華外國人的安全。」

日本外務大臣上川陽子19日表示悲痛與哀悼，也承諾全力支援家屬，並且痛斥凶嫌「卑劣」。她坦言「14日就向中國外交部要求，確保日本人學校的安全，採取萬全應對措施，但依然發生了這起事件，非常令人遺憾。」日本駐華大使館也指出，儘管凶嫌已經落網，但案件細節依然不明，強烈要求中方提供訊息，也呼籲身在中國的僑胞注意安全。

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