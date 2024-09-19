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在家抽菸排第3！雷室友「惹人厭行為」曝　網氣瘋：大便不弄乾淨

▲▼床單,被單,房間,套房。（圖／示意圖／pixabay）

▲關於室友的惹人厭行為，你碰過幾個？（示意圖／pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

許多離鄉求學或剛出社會的新鮮人為了節省開支，選擇住宿舍或在外租屋，而同住「室友」不見得都是親朋好友，更多是素未謀面的陌生人，長時間共處同一空間，容易因生活習慣的差異產生摩擦。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤一年內「討人厭室友行為」相關話題，盤點網友最難忍受的地雷，你碰過幾個？

根據相關話題討論發現，「時常發出噪音」讓最多人受不了。不少網友分享自己被室友製造的噪音干擾的經驗，如「整天都在打遊戲鍵盤超大聲，還會亂叫罵髒話」、「看劇、聽音樂，聲音都會外放，滑手機滑一滑看到一些文章之類的就會開始鬼叫」、「鬧鐘設得早又設得大聲，而且還不一定叫得醒她」等等，種種惱人情境爆共鳴。

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針對上述行為，有網友建議明確地向對方反應自己的需求，點出「有些人真的不覺得這樣很吵，直接跟他講明白會比較好」，認為與對方確實溝通是能最快解決問題的方式，「要不然沒辦法只好忍或搬家」。

▲▼在家抽菸排第3！雷室友「惹人厭行為」曝　網氣瘋：大便不弄乾淨。（圖／公關提供）

此外，室友「髒亂不愛清潔」也讓人無奈。不整潔的居住空間除了影響觀感，還使生活品質下降，導致情緒或辦事效率低落、甚至引發健康問題；許多網友於社群討論區上講述自己的切深之痛，大肆抱怨「室友太不衛生又不讓我打掃他的部分，結果我黴菌感染跑去開刀」、「用過的衛生棉沒在捲的，上廁所總看到她的經血，整間都是垃圾桶異味」、「大號不弄乾淨」等等，尤其經溝通對方依舊擺爛的情形更令網友氣憤。

另有部分網友提到自己的室友是癮君子，甚至「會在室內抽菸」，除了容易使家具沾染菸味，對於沒有抽菸習慣的人而言更是一種慢性折磨，尤其有些人對菸味特別敏感，「吸入二手菸後晚上徹夜睡不著」，還可能引發呼吸道問題。

對此，網友建議除了嚴正請對方避免在屋內抽菸，也可以在租屋前先打聽對方的生活習慣、該物件是否禁菸等，以免入住後才發現又要再度搬家，耗時費力又傷財。

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