惡男剛出獄「性侵室友伴侶」！她絕望掙扎仍遭逞慾

▲林姓男子受到室友的委託，出獄後幫忙轉交信件，沒想到竟性侵室友的伴侶。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

嘉義一名林姓男子先前入獄服刑，出獄時受到室友阿德（化名）的請託，幫忙轉交信件給阿德的伴侶。怎料他見對方頗有姿色，竟動手實施侵犯，嚇得阿德的伴侶報警提告。嘉義地院審理後，依照強制性交罪，判處林男6年有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，林男在獄中與阿德是室友關係，出獄前3天受到對方請託，幫忙轉交信件給阿德的伴侶，於是他出獄後透過電話與阿德的伴侶聯繫，並且相約到高雄市楠梓火車站碰面。

不過，2人見面以後，林男並沒有轉交信件，而是告知「信件放在嘉義住處」，於是邀請阿德的伴侶到嘉義領取。阿德的伴侶不疑有他，過了5天便搭車北上，前往嘉義火車站。

▲林姓男子受到室友的委託，出獄後幫忙轉交信件，沒想到竟性侵室友的伴侶。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



林男接到阿德的伴侶，又以「信件放在家」為由，將人載到家裡。豈料2人獨處以後，林男竟伸出狼爪，動手開始侵犯阿德的伴侶，並且將人壓制在床上。

眼見對方不從，林男開口威脅，若不配合的話，就要讓阿德在獄中不好過。阿德的伴侶迫於無奈，只能乖乖就範，在林男的住處遭到侵犯。

阿德的伴侶事後報警提告，林男則辯稱，他曾與對方交往過，當天在嘉義見面以後，是阿德的伴侶主動抱他，並且2人分別脫去彼此的衣物，在合意的情況下性交，並無強制手段。

不過，因為林男的供詞前後不一，嘉義地院法官審理後不採信，最後依照強制性交罪，判處林男6年有期徒刑，全案仍可上訴。