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社會 社會焦點 保障人權

身價百億沈慶京行賄遭收押14天　室友說溜嘴「在裡面常被請客」

記者劉昌松、黃哲民、黃宥寧／台北報導

身價上看百億企業家沈慶京，因涉京華城弊案遭收押在台北看守所14天，今（13）日再傳出他身體不適二度被戒護送醫，其健康狀況仍成謎，就在同一時間，沈慶京的同房室友也離開看守所，也意外曝光「大老闆」在看守所裡的真實情況。

▲▼北檢提訊沈慶京。（圖／記者黃克翔攝）

▲威京集團主席沈慶京遭收押第14天，再度傳出身體不適戒護送醫。（ETtoday資料圖／記者黃克翔攝）

檢廉8月29日約談沈慶京，意外在樓梯間發現他，檢方複訊後認為他涉向北市議員應曉薇行賄4740萬元，有逃亡、串滅證之虞，向法院聲押獲准。沈本月5日突身體不適送醫，其委任律師以「年邁、健康因素」提出抗告，慘被法院駁回，確定遭收押。

北檢如火如荼偵辦京華城弊案，本月11日上午二度提審沈慶京，沈現身北檢時坐輪椅，看上去相當憔悴沒精神，2天後竟再度傳出他身體不適被緊急戒護送醫，目前尚不知其健康狀況。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲沈慶京看守所室友今出所，疑被下封口令。（圖／記者黃哲民翻攝）

恰巧，沈慶京在看守所同房室友，12日被交保離開台北看守所，13日返回北所取回個人物品時，被記者直擊。他被問及與「百億身家大老闆」同房情況、有無聊天、生病時怎麼發作，以及有沒有被請客的問題時，似乎被下「封口令」，對所有問題均快速回答「沒有」，但記者在一旁隱隱約約聽見，他與母親閒聊時，興奮提到自己在裡面「常被請客」。

人稱「威京小沈」的威京集團主席沈慶京，從風光大老闆，如今因京華城弊案狼狽收押，與前市長柯文哲同慘淪階下囚，若檢調查出行賄過程，恐怕未來將失去自由愜意日子。

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