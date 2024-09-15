　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中受刑人遭室友突襲！深夜「內褲被掀開」　屁股多一隻手

▲▼監獄。（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲李姓男子在監獄內服刑，竟趁著室友睡覺時，偷摸對方的屁股。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者柯振中／綜合報導

台中一名李姓受刑人先前在某矯正機關服刑，沒想到他見到室友阿德（化名）準備入睡，竟心生歹念，伸手不斷侵犯對方，更說「不摸你屁股或生殖器會睡不著」。台中地院審理後，依照強制猥褻罪累犯，判李男10月有期徒刑。

根據判決書內容，李男與阿德過去曾是網友關係，雖然不是情侶，但阿德曾住在李男的家中。後來2人因案入獄，在牢房裡成為室友關係，睡在彼此的隔壁。

怎料李男2023年6月某日晚上睡不著，眼見阿德正在睡覺，竟因此心生歹念，伸手將阿德的內褲掀開，並且觸碰阿德的臀部。

▲▼監獄（示意圖／取自Pixabay）

▲李姓男子在監獄內服刑，竟趁著室友睡覺時，偷摸對方的屁股。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

由於阿德很想睡覺，不斷出手拒絕，李男卻說「不摸你屁股或生殖器，會睡不著」。事後阿德不堪其擾，向監所人員告發，全案才曝光。

對此，李男則辯稱，他與阿德是兩廂情願，當時摸完最後一次，阿德要求「要玩明天再玩」，他也就此停手。

不過，由於李男的證詞不符合常理，加上其他舍友指證歷歷，台中地院審理後，不採信李男的說法，依照強制猥褻罪累犯，判處10個月有期徒刑。

ET快訊
蔡瑞雪現身淡水穿超辣！　一轉身「大面積挖空」裸背全露出
快訊／台中1歲男嬰「疑吞嚥玩具」亡！身上有瘀傷
比早洩難治！射不出來「3原因」超虛脫　醫：尻過度了
受刑人遭室友突襲！深夜「內褲被掀開」　屁股多一隻手
30歲女跑馬拉松暈倒　醒來後「月經消失」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中1歲男嬰「疑吞嚥玩具」亡！身上有瘀傷　警介入調查

台中受刑人遭室友突襲！深夜「內褲被掀開」　屁股多一隻手

快訊／華中橋死亡車禍！男騎電動車「撞護欄」頭部重創　送醫不治

烤肉「木炭餘燼」起火燃燒　高雄垃圾車燒毀外殼一片黑

獨／海防漏洞！兩大識別系統迄今未建置　大陸連闖我岸際線

台中女偷走海鮮粥店2部平板電腦　被逮竟怨警方「大驚小怪」

屏東5人球棒隊逞凶！攤商擺攤糾紛　小貨車遭砸毀

警所「熊麻吉」牆曝光！左腳除暴+右腳安良　女警激喊卡哇伊

台中男高鐵購票飆罵站務員「他X的」　法官1理由判無罪

嘉義東石小發財車衝入魚塭　1男1女受困被救出

健身房會員臥推遭槓鈴壓頸　館長喊冤曝56秒沉默示範片

健身房會員臥推「遭槓鈴壓頸」　館長：專業人士不會怪我

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

全紅嬋回老家「遭日夜圍觀」　她崩潰甩門：回去！這裡太吵了！

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

奧運金牌林郁婷挑戰投手丘開球　選1號球衣：紀念歷史性的一刻

愷樂當媽..羅志祥祝福：恭喜！　不能當乾爹「可送童裝給她」

客人用完熱水沒關「流不停」 員工飛奔關水不慎滑倒遭燙傷

女兒爆男同學誇她美　父吃醋急圓場：你比較帥

普渡三公喝威士忌喊沒味道　想喝被制止急勸：有沾到了

快訊／台中1歲男嬰「疑吞嚥玩具」亡！身上有瘀傷　警介入調查

台中受刑人遭室友突襲！深夜「內褲被掀開」　屁股多一隻手

快訊／華中橋死亡車禍！男騎電動車「撞護欄」頭部重創　送醫不治

烤肉「木炭餘燼」起火燃燒　高雄垃圾車燒毀外殼一片黑

獨／海防漏洞！兩大識別系統迄今未建置　大陸連闖我岸際線

台中女偷走海鮮粥店2部平板電腦　被逮竟怨警方「大驚小怪」

屏東5人球棒隊逞凶！攤商擺攤糾紛　小貨車遭砸毀

警所「熊麻吉」牆曝光！左腳除暴+右腳安良　女警激喊卡哇伊

台中男高鐵購票飆罵站務員「他X的」　法官1理由判無罪

嘉義東石小發財車衝入魚塭　1男1女受困被救出

陳智菡批鍾小平騷擾！四叉貓翻她「狂call」紀錄：男生要懂保護自己

快訊／22:51台灣東南部海域規模4.4「極淺層地震」　最大震度4級

蔡瑞雪現身淡水穿超辣！　一轉身「大面積挖空」裸背全露出

喬治68億降臨費城要小心？勇士格林：打不好會被七六人球迷罵爆

保時捷凱燕休旅「專屬空力套件來了」！滿滿碳纖維提升競技氣息

快訊／台中1歲男嬰「疑吞嚥玩具」亡！身上有瘀傷　警介入調查

周星馳32年前力邀徐少強拍《蘇乞兒》！「背後原因惹淚」私交曝光

最近難入睡？補充5款「助眠食物」　讓你一覺到天亮

台中受刑人遭室友突襲！深夜「內褲被掀開」　屁股多一隻手

Land Rover「經典越野老車重生」！挾V8動力挑戰賓士大G

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

社會熱門新聞

教保員穿黑絲拍抖音　小朋友全入鏡這下慘了

紅綠燈下占路搭棚烤肉　高雄機車行老闆挨罰

高薪竹科女工程師淪上司小三！抓包不分手

雪霧鬧部落聯外道路坍方　8hrs搶通荒廢20年舊路

監視器直播軍人妻約砲！公公當場捉姦氣到過世

即／桃園雪霧鬧聯外道路坍方！300多人受困

拒盤查遭「大外割」上銬！女師提國賠結果曝

酒駕鬼切撞癱22歲男騎士！保時捷男一審免關

空拍畫面曝！桃園雪霧鬧坍方「山壁禿一片」

即／華中橋死亡車禍！男騎士撞護欄送醫不治

全裸情侶玩泡泡浴墜樓亡　家長驚：乖乖女竟抽大麻

陸男偷渡遭收押：想遣返到第三方國家

烤肉木炭餘燼復燃　高雄垃圾車燒毀

報案對話曝！陸偷渡男打119求救：是台灣嗎？

更多熱門

相關新聞

女偷走2部平板　被逮竟怨警「大驚小怪」

女偷走2部平板　被逮竟怨警「大驚小怪」

台中市南屯區一家海鮮粥店昨（14）日遭竊，2部平板電腦不翼而飛，財損約1萬元。警方調閱監視器查出，1名蔡姓女子利用店家藏在店外櫃子的鐵捲門遙控器，擅闖店內取走平板電腦，隨後逃逸。警方今天下午循線前往蔡女家中逮人，未料蔡女見到員警毫無愧色，還抱怨「只是偷個平板，為何大驚小怪」，警方當場查扣平板電腦等贓證物，偵訊後依竊盜罪移送偵辦。

台中男高鐵購票飆罵站務員　法官判無罪

台中男高鐵購票飆罵站務員　法官判無罪

台中國際踩舞嘉年華豐原登場　大雨澆不熄熱情

台中國際踩舞嘉年華豐原登場　大雨澆不熄熱情

半裸醉男路中對決計程車！徒手砸車挨告

半裸醉男路中對決計程車！徒手砸車挨告

警備車被酸「害人逆向」　警：臨停沒違規

警備車被酸「害人逆向」　警：臨停沒違規

關鍵字：

台中受刑人室友猥褻

讀者迴響

熱門新聞

AV女優本鄉愛道歉認當小三！百萬YTR「想愛愛說謊了」

阿諾驚爆遭外景主持人性騷

不是NIKE！「1品牌球鞋」銷量衝600%　網超愛：日本走1周都不痛

徐少強小30歲愛妻也離世

買紅茶會選哪家？他推「這2間」

教保員穿黑絲拍抖音　小朋友全入鏡這下慘了

上班第一天「就被全場喇舌一遍」　酒店妹超崩潰：被抽乾了

國光女神「飯店陽台濕吻男友」全被拍

快訊／貝碧佳凌晨轉中颱！　今最近路徑曝

台灣超商目睹「阿北1搭配」　瞬間嚇壞！日籍作家：在日本是搶匪

好市多1時段逛最優惠？老會員認證

人妻偷吃「孩子同學的爸爸」　元配氣炸！衝家長群組公布壞壞片

陸帶貨天王「瘋狂小楊哥」消失直播！2官媒出手

你同時看到幾張臉？測試隱藏天賦

男染淋病「去過加油站廁所」　醫：GG很長耶

更多

最夯影音

更多

健身房會員臥推遭槓鈴壓頸　館長喊冤曝56秒沉默示範片

健身房會員臥推「遭槓鈴壓頸」　館長：專業人士不會怪我

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

全紅嬋回老家「遭日夜圍觀」　她崩潰甩門：回去！這裡太吵了！

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面