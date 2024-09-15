台中受刑人遭室友突襲！深夜「內褲被掀開」　屁股多一隻手

▲李姓男子在監獄內服刑，竟趁著室友睡覺時，偷摸對方的屁股。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



記者柯振中／綜合報導

台中一名李姓受刑人先前在某矯正機關服刑，沒想到他見到室友阿德（化名）準備入睡，竟心生歹念，伸手不斷侵犯對方，更說「不摸你屁股或生殖器會睡不著」。台中地院審理後，依照強制猥褻罪累犯，判李男10月有期徒刑。

根據判決書內容，李男與阿德過去曾是網友關係，雖然不是情侶，但阿德曾住在李男的家中。後來2人因案入獄，在牢房裡成為室友關係，睡在彼此的隔壁。

怎料李男2023年6月某日晚上睡不著，眼見阿德正在睡覺，竟因此心生歹念，伸手將阿德的內褲掀開，並且觸碰阿德的臀部。

▲李姓男子在監獄內服刑，竟趁著室友睡覺時，偷摸對方的屁股。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



由於阿德很想睡覺，不斷出手拒絕，李男卻說「不摸你屁股或生殖器，會睡不著」。事後阿德不堪其擾，向監所人員告發，全案才曝光。

對此，李男則辯稱，他與阿德是兩廂情願，當時摸完最後一次，阿德要求「要玩明天再玩」，他也就此停手。

不過，由於李男的證詞不符合常理，加上其他舍友指證歷歷，台中地院審理後，不採信李男的說法，依照強制猥褻罪累犯，判處10個月有期徒刑。