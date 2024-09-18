吵架釀禍！潑汽油噴瓦斯槍殺了他　移工4罪起訴...再押2個月　　

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣和美鎮去年發生一起紡織廠移工宿舍放火砍殺人事件，震驚地方，32歲的菲籍移工尼克，與另名菲籍移工葛雷恩發生口角，先灑汽油再以瓦斯噴燈噴對方再持刀追殺，2人燒燙傷住進加護病房，另外2移工逃生時也遭波及，葛男24天後傷重不治，全案仍由國民法官審判中，近日羈押期滿，法官認為葛男涉嫌殺人犯罪嫌疑重大，裁定延長羈押2月。

這起駭人事件發生於2023年11月23日凌晨，消防局據報彰和路的移工宿舍發生火警，由於宿舍內都是來自菲籍男性移工，但起火點來自2樓某個房間內，發現屋外防火巷有不尋常的血跡，發現原來是移工吵架後釀禍。

▲和美移工宿舍發生火警砍人案件。（資料圖／民眾提供，以下同）

警方查出，尼克先似持刀砍殺葛雷恩，再持瓦斯噴燈對葛雷恩噴，因而造成火災，而葛雷恩全身有90％以上的3度灼傷，合併胸前、左耳撕裂傷、肢體骨折。經開刀後，至12月16日搶救無效不治。尼男意識清楚，全身大概有60％的3度灼傷，送進加護病房急救。

尼男傷癒後坦承犯案，經檢方因涉犯殺人罪、殺人未遂罪與放火燒燬現供人使用之住宅未遂等罪、放火燒燬他人所有建物等罪嫌提起公訴，移交院方審理，法官裁定於今年6月5日起執行羈押3月在案。

法官審理，認被告坦承犯行，足見被告犯罪嫌疑重大，且被告所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，且有事實足認有逃亡之虞，認為有繼續羈押必要，裁定自113年9月5日起，再延長羈押2月。

▲移工在宿舍頂樓求救。（資料圖／民眾提供）