匈牙利？保加利亞？黎巴嫩真主黨「炸彈呼叫器」來源成謎

▲黎巴嫩17日發生呼叫器（俗稱BB Call）大規模爆炸事件。（圖／翻攝X、路透）

文／中央社台北/布達佩斯19日綜合外電報導

黎巴嫩真主黨人所用呼叫器17日集體爆炸，呼叫器究竟來自何方眾說紛紜，從台灣金阿波羅公司、匈牙利BAC到今天又爆出保加利亞公司，讓外界霧裡看花。

捲入這次黎巴嫩呼叫器爆炸的台灣金阿波羅公司（Gold Apollo）表示，金阿波羅與在匈牙利的BAC CONSULTING KFT公司（BAC）是長期貼牌授權及區域代理合作關係，他們授權BAC在特定區域內使用金阿波羅品牌商標銷售，但產品設計與製造均由BAC公司負責。這次事件機種AR924屬BAC生產、銷售。

但匈牙利政府發言人柯瓦克斯（Zoltan Kovacs）出面澄清，稱當局確認BAC只是一貿易中介公司，「在匈牙利境內沒有製造或營運據點…登記地址只有一名主管，外界所提及的裝置從未到過匈牙利」。

匈牙利BAC公司

美國有線電視新聞網（CNN）透過金阿波羅提供的網站與地址，前往位於匈牙利首都布達佩斯一處住宅區的BAC辦公地點。

▲匈牙利公司BAC Consulting KFT註冊地址外觀。（圖／路透）

樓內一名接待人員18日告訴CNN，BAC在現址承租一間辦公室，但從沒人來過；一位住在樓上公寓的婦人表示，她幾乎沒看過有人到那間辦公室上班。CNN表示他們的記者在場期間，便衣警員有來現場。

根據匈牙利司法部的公司記錄顯示，BAC成立於2022年，聲稱與各行各業客戶合作，從2022到2023年，公司總資產增長近10倍，短短一年內從3萬6466美元增至32萬2670美元。

保加利亞Norta Global Ltd公司

然而匈牙利媒體Telex今天披露，據他們所掌握消息，BAC執行長巴索尼–艾齊迪亞科諾（Cristiana Barsony-Arcidiacono）接觸一家名為Norta Global Ltd的保加利亞公司，儘管表面上是BAC與台灣金阿波羅有簽約，但Norta Global Ltd才是真正經手呼叫器生意者。

Telex指稱，呼叫器是Norta Global Ltd向台灣所購，由Norta Global Ltd運送並售予真主黨。Norta Global Ltd的經營者是一名挪威人，且跟BAC一樣也將自身登記為服務商，公司設於2022年4月。從登記資料看，它從事專案管理，很可能也不製造任何東西。Telex認為，巴索尼–艾齊迪亞科諾應只是個中間人，BAC的角色是為Norta Global Ltd掩護。

金阿波羅公司

從黎巴嫩社群媒體上的照片顯示，爆炸現場一些呼叫器型號為金阿波羅的AR924。據金阿波羅公司網站上的產品簡介，AR924為緊緻型防水款，內含可充電鋰電池。

金阿波羅在所發聲明裡稱，AR924呼叫器是根據授權協議由BAC生產和銷售，但業者不願向CNN出示合約。

公司網站顯示，金阿波羅自1995年成立以來製造從俗稱BB call的呼叫器到餐廳叫號取餐用的蜂鳴器等多項電子裝置。

業者在之前的媒體報導中說，他們與世界各地的分銷商合作，銷售產品。業者自稱是美國、歐洲最大的對講機和呼叫器供應商之一，客戶包含情報機構和急難服務單位。天下雜誌曾於2011年以「金阿波羅 用對講機 扣住FBI的心」為標題進行過報導。

據台灣經濟部的資料顯示，從2022年初到2024年8月，金阿波羅從台灣出口約26萬只呼叫器，大部分運往美國和澳洲。經濟部在一份聲明中表示，台灣這邊沒有將金阿波羅呼叫器運往黎巴嫩的紀錄。

紐時：BAC等俱屬以色列 早準備對付真主黨

CNN指出，就他們了解這次震驚全球、進一步激化中東緊張的呼叫器爆炸攻擊，是由以色列情報單位「摩薩德」（Mossad）與以色列軍方的聯合行動。

紐約時報18日披露，由於真主黨用呼叫器等較智慧手機更原始的設備想避免遭以色列鎖定，因此以色列情治單位很早就謀劃一齣「當代木馬屠城記」：直接成為呼叫器供應者而非半途做手腳。

紐時指出，早在真主黨決定擴大使用呼叫器之前，以色列就已啟動相關計畫。他們成立一家空殼公司，冒充成一間國際呼叫器生產商。

從各方面看，BAC是一家設於匈牙利的公司，根據與台灣金阿波羅公司的合約生產呼叫器。但紐時引述3名知情這次行動的情報官員披露，事實上BAC只是以色列整套計畫的一環，以方其實還創建至少另兩家空殼公司，以隱藏真正製造呼叫器的人：以色列情報官員。

BAC公司雖然也接單普通客戶，為對方生產普通呼叫器，但唯一真正重要客戶是真主黨。3名情報官員透露，賣給真主黨的呼叫器絕不普通，都是單獨生產，裡面電池被植入PETN炸藥。

紐時指出，以色列的「毒藥call機」2022年夏天起少量運至黎巴嫩，後來真主黨決定棄用智慧手機後被大量使用。（譯者：陳亦偉）