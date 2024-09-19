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呼叫器殺人秘辛！以色列改造「貼身炸彈」　讓真主黨一炸斃命

▲▼ BB Call連環爆過後，黎巴嫩醫院外人滿為患，民眾焦急等待親友消息。（圖／達志影像／美聯社）

▲BB Call連環爆過後，黎巴嫩醫院外人滿為患，民眾焦急等待親友消息。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

黎巴嫩激進武裝組織「真主黨」所使用的呼叫器（俗稱BB Call），於當地時間17日下午3時30分左右同時引爆，造成至少12人死亡、近3000人受傷，目前傳出該批呼叫器是由來自台灣的「金阿波羅」（Gold Apollo）製造，型號為AP924，今年春季運抵黎巴嫩，雖然能顯示收到的文字訊息，卻無法撥打電話。

　＊是什麼原因導致呼叫器爆炸

背後由伊朗支持的真主黨表示，目前仍在針對爆炸原因進行「安全和科學調查」，聲稱以色列將會受到「公平的懲罰」。外交和安全消息人士推測，爆炸恐怕是由呼叫器使用的鋰電池所引起的，也可能是因為過熱所造成。

不過，美國政府部分官員向《紐約時報》表示，以色列可能已經滲透到真主黨呼叫器的供應鏈中，在呼叫器運抵黎巴嫩之前「動手腳」，包括安裝並隱藏引爆材料。

然而，包括英國紐卡素大學鋰電池安全學家克里斯藤森（Paul Christensen）等幾位專家懷疑，電池本身是否足以引發爆炸，「我們討論的是一塊相對較小的電池起火，並不是討論致命的爆炸......我的直覺告訴我，這種情況不太可能發生。」

一名接受《路透社》採訪的黎巴嫩高級安全消息人士透露，負責這項複雜行動的以色列情報機構「摩薩德」（Mossad）在真主黨訂購的5000台呼叫器中，裝填少量炸藥，包括在設備內部注入一塊放有爆炸材料的面板，不僅可以接收代碼，且無論透過何種手段都難以被檢測，即便使用任何設備或掃描儀。

▲▼以色列情報人員在呼叫器動手腳、裝填炸藥，真主黨成員將呼叫器掛在腰際，引爆時因此傷亡。（圖／記者羅翊宬製圖）

▲以色列情報人員在呼叫器動手腳、裝填炸藥，真主黨成員將呼叫器掛在腰際，引爆時因此傷亡。（圖／記者羅翊宬製圖，圖片來源：路透、翻攝自X）

另一名安全消息人士表示，呼叫器內裝填3克重的爆炸物，且幾個月以來沒有任何真主黨成員發現，「當一條編碼訊息發送給他們時，3000個呼叫器發生爆炸，同時引爆炸藥。」

　＊以色列犯案的可能性？

2018年出版的書籍《先發制人》（Rise and Kill First）曾指出，以色列情報部隊先前曾在個人手機中放置炸藥，以此來對付敵人。駭客還展現了將惡意程式碼安置在個人裝置的能力，導致敵方所持機器在某些情況下過熱、爆炸。

　＊黎巴嫩當局的看法？
黎巴嫩外交部聲稱，此次呼叫器爆炸的原因是「以色列的網路攻擊」，不過針對此一結論並未提出能夠證實的相關細節或資訊。黎巴嫩新聞部長認為，此次針對呼叫器的攻擊，是對黎巴嫩主權的侵犯。

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