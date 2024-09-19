伊朗密謀「暗殺以色列總理」　報復哈瑪斯領導人遇襲亡

▲以色列表示，總理納坦雅胡與多名高官是伊朗密謀暗殺的對象。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列國家安全局「辛貝特」（Shin Bet）19日表示，伊朗密謀對以色列發動暗殺行動，目標是以色列總理納坦雅胡、國防部長及辛貝特局長。依據辛貝特與以色列警方的聯合聲明，一名以色列平民涉案上月落網，這起暗殺計畫是對以色列殺害哈瑪斯領導人哈尼亞的報復。

以色列時報、耶路撒冷郵報報導報導，這名涉案的以色列平民是一名商人，長期居住在土耳其，與土耳其人、伊朗人有經濟往來。今年4月，在2名土耳其公民安德烈（Andrey Farouk Aslan）與賈納伊德（Junayd Aslan）的聯繫安排之下，這名以色列商人同意與住在伊朗的富商艾迪（Eddy）見面。

以色列商人隨後前往土耳其城市薩曼達厄（Samandag），見到艾迪派出的2名代表，並與無法離開伊朗的艾迪通話。今年5月，以色列商人前往土耳其，經東部城市凡城（Van）附近偷渡至伊朗境內，與艾迪和自稱是伊朗安全部隊成員的人見面，期間談及在以色列境內為伊朗執行任務，包括把錢與槍枝送至指定地點、拍攝擁擠公共場所的照片等。

到了8月，以色列商人藏身一輛卡車內，第二次偷渡至伊朗，抵達艾迪住處與伊朗情報官員見面，對方要求進行暗殺行動，對象包括以色列總理納坦雅胡、國防部長葛朗特（Yoav Gallant）及辛貝特局長巴爾（Ronen Bar），同時考慮暗殺其他高階官員的可能性，包括前總理貝內特（Naftali Bennett）。

▲以色列國防部長葛朗特也是目標之一。（圖／達志影像／美聯社）

隔日雙方見面時再度談及暗殺以色列高官的計畫，也提出尋找美俄人士在歐洲與美國境內暗殺伊朗異議人士、招募以色列情報機構「摩薩德」（Mossad）成員當雙重間諜。在會議結束後，伊朗提供5000歐元給以色列商人，作為會議出席費。

依據以色列警方與辛貝特的聯合聲明，這名涉案的以色列商人已於上月落網，並在19日被起訴。