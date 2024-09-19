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想拿BB Call給爸爸！黎巴嫩9歲女童「臉被炸爛」慘死　滿屋全是血

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 當地民眾湧入法蒂瑪葬禮哀悼。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

黎巴嫩真主黨成員的呼叫器（BB Call）17日下午連環爆，至少造成12死近3000傷，死者包括年僅9歲的女童法蒂瑪（Fatima Abdullah），當時因呼叫器響起，她想拿給父親時就發生爆炸，臉部嚴重受創，死狀悽慘。

根據《紐約時報》，9歲的法蒂瑪剛升上4年級，17日上完第一天的課返家，在廚房時桌上的呼叫器突然嗶嗶作響，她想拿給爸爸看時卻在她手中爆炸，整張臉被炸得血肉模糊，房間裡滿是血跡。

法蒂瑪的葬禮在南部貝卡谷地（Bekaa Valley）舉行，這裡是和敘利亞接壤的農村地區，以支持真主黨聞名；首都貝魯特南郊也是真主黨據點，因此在17日的爆炸中傷亡慘重。

前往墓地之前，為法蒂瑪哀悼的民眾聚集在廣場上，其中有許多是法蒂瑪的同學，臉上滿是悲傷與震驚。宗教領袖帶領他們祈禱時，許多婦女為法蒂瑪的母親擦拭眼淚。後來他們一邊走過墓地一邊高喊，「敵人用這個小小的裝置殺死我們，他們殺了我們的孩子法蒂瑪！」

法蒂瑪的表親蘇瑪雅（Sumaya Mousawi）透露，她的家鄉納比希特（Nabi Sheet）至少有30人因爆炸受傷，許多人傷及眼睛或腹部，警告以色列將為其所為付出代價，「我們不害怕，敵人躲在避難所，但我們沒有」，「我們有飛彈，我們很強大，已經做好戰爭的準備」。

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