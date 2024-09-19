2度戒護就醫求交保　北檢3提沈慶京查行賄對象

記者劉昌松／台北報導

威京集團主席沈慶京，因涉嫌京華城容積案行賄公務員，遭台北地院裁定羈押禁見至今20天，期間2度因身體不適被戒護就醫，律師雖然已經幫忙聲請交保，但法院尚未裁定准駁，台北地檢署為釐清京華城獲得改建容積始末，追查行賄贓款流向，19日下午第3度借提在押中的沈慶京出庭訊問。

▲威京集團沈慶京涉嫌京華城行賄案遭收押，第3度遭檢察官提訊。（圖／記者劉昌松攝）

北檢偵辦民眾黨主席柯文哲涉嫌在台北市長任內，以沒法源依據的獎勵項目，圖利京華城取得840%的改建容積，發現沈慶京涉嫌行賄台北市議員應曉薇4740萬元，施壓官員與都市計畫委員改變反對態度，檢察官將柯、沈、應等人分別依圖利、違背職務行收賄等罪嫌聲押禁見，先後獲得法院裁准。

檢察官指揮廉政署調查發現，應曉薇曾帶著沈慶京參與審議容積案的會議，而柯文哲的妻子陳佩琪曾多次到ATM存放現金，加上柯文哲的USB隨身碟檔案被傳出藏有「小沈1500沈慶京」紀錄，檢廉懷疑沈慶京行賄對象不只應曉薇，過去曾2度提訊沈慶京，了解威京集團如何讓原本遭拒絕的京華城容積案起死回生。

不過沈慶京遭收押台北看守所後，9月5日第1次戒護送醫，當時有民眾目擊他身體抽搐。13日下午4點多，沈慶京又出現健康問題，經所方醫師評估，再度戒護就醫後回所，沈慶京的辯護律師越方如當晚8點多到北院遞狀，替沈聲請具保停止羈押，法院取得醫療紀錄與檢方意見後，將裁定是否准予交保。