王世堅赴中常會籲「不用特別打柯文哲」　「勿讓社會覺得見獵心喜」

▲王世堅認為柯文哲案讓司法去辦即可，不用特別追打。（資料照／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城案，引起社會關注。而綠委王世堅昨在民進黨中常會中提到，柯文哲的案件就讓司法去辦、去檢視，不用特別追打，不要讓社會有見獵心喜之感，應該哀矜勿喜。對此，民進黨團還原王世堅昨日在中常會中完整說法，王也提及，未來立法院運作上，藍白不要再讓想做事的黨團難做事，不要讓黨團每次協商都這麼辛苦。

民進黨團書記長蔡易餘還原王世堅說法，蔡表示，王世堅認為這畢竟是柯文哲個人司法案件，偵查不公開，很多資訊民進黨無法全盤了解，這樣的情況下做出評論未必真實，所以呼籲本黨同志，針對柯文哲案討論時還是必須謹慎，如果訊息沒有掌握清楚不要輕易評論，北市議員監督市政做出質詢無可厚非，但其他人評論時應該謹慎。

吳思瑤表示，剛好昨天中常會中提到立院協商狀況幾乎是三打一，國民黨、民眾黨跟韓國瑜默契十足，很多議案處理上有欠周延，王世堅也認為，未來立法院運作上，藍白不要再讓想做事的黨團難做事，不要讓黨團每次協商都這麼辛苦。

至於爭議頗多的國土計畫法部分，吳思瑤表示，昨天主席跟在場委員有幾個高度共識，第一、照顧農民立場擺首位，第二、尊重不同意見表述，行政部門要持續溝通跟對話，昨天的討論就在這基調上，民進黨會照顧農民，這樣的立場最為優先，賴清德也尊重許多農業縣市委員意見表達，擴大社會溝通對話，未來會繼續努力。