LIVE／批「審容積變圖利」　黃珊珊偕議員召開京華城案記者會

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積率案遭羈押禁見，民眾黨面臨各方消息夾殺窘況。由於台北市議會京華城調查小組19日召開會議討論調查報告結論，外界原預期會有新一波攻防，時任台北市副市長、民眾黨立委黃珊珊19日與台北市議員們召開記者會說明京華城案，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

黃珊珊19日下午2時於立法院召開「審容積變圖利，政治追殺何患無辭？」記者會，採訪通知寫著「京華城案持續延燒，多位公務人員遭約談偵辦、人人自危，多位議員違背專業與良知，擷取錯誤資訊，造謠帶風向」，而與會人包括柯市府時期的市議員、現為民眾黨立委林國成，以及市議員張志豪、黃瀞瑩、林珍羽、陳宥丞。

民眾黨主席柯文哲涉京華城案，民眾黨立委黃珊珊日前於臉書指出，柯市府是依循「台北市都市計畫施行自治條例」第25條給予容積獎勵，民眾黨則認為符合「都市計畫法台灣省施行細則」。不過國民黨台北市議員游淑慧則反駁表示，黃珊珊此舉等於自證有罪，變成市府主動給京華城容積，而台灣省施行細則根本不適用直轄市的台北市。

擔任北市議會京華城調查小組召集人的游淑慧，19日上午10時召開最後一次會議，要討論調查報告的結論，小組成員包括國民黨議員鍾小平、楊植斗、曾獻瑩，民進黨洪健益、許淑華、趙怡翔，以及民眾黨陳宥丞、社民黨苗博雅等人。

不過，游淑慧會後轉述，應該會於9月30日再開一次會議，把今日修正意見確認下來，而成員針對大部分調查報告內容已經有共識，但關於結論、建議比較有不同立場。

▼黃珊珊。（資料圖／記者李毓康攝）