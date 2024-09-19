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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

白營被點不甩挺台決議反嗆「戲精」　吳思瑤酸：輿論壓力大想轉移焦點

▲▼立法院長韓國瑜召集黨團協商 第11屆第2會期開議日 相關事宜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長韓國瑜昨召集黨團協商。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

美國、澳洲、荷蘭國會相繼通過「拒絕中國扭曲聯合國第2758號決議」的挺台動議。民進黨團18日也在朝野協商中以臨時動議方式提出，但立法院長韓國瑜在協商破局後直接宣布散會，與藍白黨團陸續離開，皆未回應該議題，民眾黨立委陳昭姿事後嗆綠委吳思瑤戲精、愛演。對此，吳思瑤回應，大聲替自己國家講話不需要演戲，白營做一堆圖卡抹黑，大概是受到輿論壓力撻伐，才急切轉移焦點，過去共同聲明程序一向如此都沒變過，為何昨天藍白一聽到「第2758號決議」就要鳥獸散？

吳思瑤表示，大聲替自己國家講話不需要演戲，每一句話出自真誠，白營做了很多帶風向抹黑、扭曲圖卡，應當都是受到昨天社群上對於藍白再次聯手、提到「聯合國第2758號決議」關鍵字馬上落跑走人，這樣的作為受到社群上、輿論上很大撻伐，民眾黨感受到很大民意壓力，才急切轉移焦點，作一些完全違反事實的操作。

對於民眾黨立委陳昭姿酸演戲，吳思瑤回擊，是誰在演戲呢？大家可以去看昨天整場直播，還有人帶風向說吳思瑤中途離席才導致協商破局，自己一步都沒有離開，他們看到鬼了嗎？不必轉移焦點。

吳思瑤強調，捍衛國會程序正義，協商會議提出臨時動議主席都應當受理，若提出後各黨不接受是一回事，但不能剝奪提案權利，自己協商前就到主席台預告會有臨時動議，請院長保留時間，大家可以調直播影帶，自己不斷提到等等有臨時動議提案，也把相關文件發到各黨團及韓國瑜手上。

對於聯合聲明，吳思瑤表示，過去有15次跨黨派共同聯合聲明，如：中共軍演、譴責俄羅斯對烏克蘭侵略、對於香港國安法表達立場等，從以前到現在都是這樣的程序，為何昨天藍白一聽到「第2758號決議」就要鳥獸散？

吳思瑤指出，當國際社會挺台灣，自己國家自己挺，美國、澳洲、荷蘭相繼有國會跨黨派行動，台灣國會當然不能置身事外，當然必須負責任感謝國際友人支持，台灣自己要有行動，之所以是聯合聲明，民進黨團希望這個聲明成為立院跨黨派共識。

吳思瑤補充，黨團有期待的預擬文字，各黨當然可以透過討論修訂可以接受的文字來對世界訴求，這沒有問題，但透過討論才能決定，希望這是跨黨派共同支持的聯合聲明，文字上可以推敲，方向上可以討論，立法院是國家的，不是民進黨一個黨的，希望朝野黨團共同響應。

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