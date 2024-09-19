「吳沛憶深情陪伴許家蓓對抗病魔」！　邱議瑩曝光2人感人故事

▲許家蓓癌逝，吳沛憶公開她與許家蓓牽手照。（圖／翻攝邱議瑩Threads ）

記者郭運興／台北報導

民進黨台北市議員許家蓓18日因罹患子宮內膜癌病逝，享年48歲。同黨立委吳沛憶今（19日）發文悼念許家蓓，表示「這一生能遇見互相扶持的伴侶，我很幸運，謝謝妳」。對此，民進黨立委邱議瑩也發文透露這段期間吳沛憶陪伴許家蓓對抗病魔的感人故事，「今年四月你流淚告訴我家蓓生病了，中秋前夕，家蓓狀況不好，戴上呼吸器，我知道你內心不捨，你們相互扶持感動了我，記得家蓓會在天上守護著你，會希望你笑著，努力著，為了家蓓也為了你自己」。

邱議瑩也貼出「吳沛憶與許家蓓牽手照」透露，「今年的四月你來找我，一坐下來就流著眼淚告訴我，家蓓生病了，是癌症！我幫你們找到馬階醫院的王醫師，看著你連夜送檢查報告給王醫師，看著你陪她進手術室，陪著她展開化療人生」。

邱議瑩說，「不會做菜的你，跑來跟我學打精力湯，學著燉雞湯給她補充營養，立法院在衝突時你仍舊掛心獨自在家休養的她，你與我分享著家蓓的心情，分享著我的養生方法，我們都期待家蓓會好起來，中秋前夕，妳說家蓓狀況不好，戴上呼吸器，你無法言語，但是知道你內心的不捨與難過」。

最後，邱議瑩不捨強調，「人生很難，大家都知道，但是當至親的人離開時那個痛只有當事人才能明白，你的付出我都看在眼裡，你們的相互扶持相互陪伴深深感動了我，妹妹，可以傷心難過，但是記得家蓓會在天上繼續守護著你，家蓓會希望你持續笑著，努力著，為了家蓓也為了你自己」！

▼許家蓓罹癌病逝，吳沛憶發文悼念一生伴侶。（圖／翻攝吳沛憶Threads ）