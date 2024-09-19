明起雨彈灌全台「南部一片紅」　周日最劇烈下整天

▲今晚到明天受到偏南風帶來水氣影響，南台灣降雨增多，其他地區都有午後雷陣雨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署指出，今晚到明天受到偏南風帶來水氣影響，南台灣降雨增多，其他地區都有午後雷陣雨；周六到下周二處於低壓帶環境，降雨明顯，尤其周日西南風帶來充沛水氣，各地都有陣雨或雷雨發生，南部甚至可能有豪雨出現，且下雨時間長，外出記得攜帶雨具備用。

關於颱風動向，氣象署預報員朱美霖說，輕颱「葡萄桑」持續往西北西方向移動，今晚到明晨進入中國浙江一帶，強度將減弱。「蘇力」颱風今早8時約在恆春西南方2800公里的海面上，目前相當接近海南島跟越南陸地，今晚逐漸進入越南中部陸地，強度也會逐漸減弱。

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▲葡萄桑、蘇力颱風路徑預估。（圖／氣象署提供）

朱美霖表示，台灣雖處於南海低壓帶及東亞低壓帶環境，目前並沒有深厚的雲層覆蓋，今天各地晴朗穩定，但昨晚到目前受到葡萄桑颱風外圍帶來東北風偏北風的風量，因此北台灣間歇性雨勢，伴隨雷雨，所以會出現短暫驟雨。

她說，南海一帶屬於大低壓帶環境，會有些偏南風帶來水氣，今晚到明天一整天 為南台灣帶來不穩定天氣。整體來說，今天白天降雨不多，但要留意午後雷陣雨 ，高雄、屏東可能有短延時降雨，新竹以北地區也有零星降雨。

▲今、明天各地降雨情形。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢，朱美霖指出，今天白天以午後雷陣雨的天氣型態為主，包括西半部、東北部及各地山區都要留意，尤其中南部、中部山區有短延時強降雨。晚間開始偏南風影響，南部、東南部降雨機率逐漸提高。

她表示，周五起受到南風雲系影響，南部、東南部整天都有間歇陣雨或雷雨，其他地區則有午後雷陣雨天氣，中部地區及各地山區可能雨勢較大。周六降雨逐漸增多，北部、東半部及南台灣一帶整天不定時降雨，中部在午後有局部雷陣雨。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

朱美霖表示，周六到下周二台灣處於低壓帶之中，各地斷斷續續都有陣雨或雷雨發生機率，尤其周日前後西南風帶來充沛水氣，天氣最不穩定，南部下雨時間偏長，且雨勢大，可能有豪雨，中南部也要留意。

她說，等到下周三低壓帶遠離，降雨才會逐漸緩和。近期低壓帶影響伴隨強風，周末到下周初沿海及外島可能出現8至9級強陣風，周六前澎湖、金門、馬祖適逢年度大潮，西半部沿海潮位較高，留意海水倒灌或局部淹水情形。