生產爆炸對講機？　日本公司調查後認了：無法確定

▲黎巴嫩的對講機爆炸案，再度造成重大傷亡。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

黎巴嫩17日發生呼叫器（BB Call）集體爆炸案後，18日又發生對講機爆炸案。日本公司艾可慕（ICOM）調查後表示，儘管這款對講機10年前已停產，但因為沒有使用防偽標籤，因此無法判定黎巴嫩爆炸中的設備，是否確實由該公司發貨。

黎巴嫩真主黨的呼叫器（BB Call）17日集體爆炸，造成12死近3000傷，隔日一場葬禮上又發生對講機爆炸，導致20死450傷，成為以黎邊境衝突爆發以來，傷亡最慘重一天。

艾可慕公布最新調查結果指出，「IC-V82」型號對講機是在2004至2014年10月生產及出口，出口地點包括中東，大約10年前停產之後，就不曾從公司發貨，對講機電池也跟著停產。不過，由於相關產品並未貼上防偽標籤，「因此無法確認是否從我們的公司發貨。」

艾可慕沒有海外產線，所有對講機都在和歌山縣的同一間工廠，按照ISO嚴格規定生產，以確保「不會使用到我們公司指定品項以外的零件。」至於海外市場的產品，則是交由公司授權的經銷商獨家銷售，也根據經濟產業省的安全貿易管制辦法，制定了嚴格的出口計畫。

根據CNN報導，黎巴嫩通訊部表示，爆炸對講機是日本公司生產、但目前已經停產的「IC-V82」，但沒有獲得政府批准，未通過安全部門審查，也不是獲認可的代理商提供。

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