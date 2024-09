黎巴嫩連環爆已32死！軍隊18日進行受控爆炸　現場畫面曝

▲黎巴嫩軍隊在貝魯特美國大學醫學中心外對一部對講機進行受控爆炸,下同。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

黎巴嫩真主黨繼17日發生呼叫器(BB Call)集體爆炸事件後,18日也有多部對講機發生連環爆炸,累計造成32人死亡,逾3000人受傷,其中有至少200名傷者命在旦夕。軍方18日晚間對一部通訊設備進行了可控爆炸,以免再有意外發生。

黎巴嫩媒體Al Mayadeen指出,黎巴嫩軍隊在貝魯特美國大學醫學中心(AUBMC)的停車場外,對一部對講機進行了受控爆炸,而這場爆炸並未造成人員傷亡。路透社拍攝的畫面可見,黎巴嫩軍隊在AUBMC外挖了一個洞後,將對講機和沙包放入洞內引爆,現場也有多名軍人在封鎖區外待命。

▲貝魯特美國大學醫學中心外擠滿了人,現場還有多輛救護車正在運送傷者到醫院搶救,下同。(圖/路透)

一名安全消息人士和一名目擊者指出,真主黨使用的通訊裝置接連發生爆炸後,不少人聚集在了AUBMC外,現場還不時有救護車運送真主黨的傷者和醫護人員等來到AUBMC,讓醫院門口場面非常混亂。

以色列國防部長葛朗特(Yoav Gallant)18日在北部拉馬特大衛空軍基地(Ramat-David Air Force base)接受訪問時,疑似暗示了以方與17日的爆炸有關。他表示,「我們處於這場戰爭的新時代,我們需要調整自己。

