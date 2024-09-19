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BB Call、對講機爆炸「只是警告」！　以色列前官員揭背後訊息

▲▼ 黎巴嫩真主黨手持無線電對講機連環爆，現場竄出濃煙。（圖／路透）

▲ 真主黨對講機連環爆，大樓、葬禮現場竄出濃煙。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

黎巴嫩真主黨成員的呼叫器（BB Call）17日集體爆炸，造成12死近3000傷，隔天死者葬禮上對講機又發生爆炸，至少20死450傷，成為以黎邊境衝突爆發以來黎巴嫩傷亡最慘重一天。以色列前官員分析，這2起攻擊是一種「警告」，目的是停止戰爭，救回人質。

以色列前高級情報官員平科（Eyal Pinko）接受《天空新聞》訪問，認為BB Call與對講機爆炸是「非常成功的戰術行動」，但聲稱並不知道以色列是否對此負責。

平科指控，以色列去年遭受真主黨發射的9000枚飛彈與火箭彈攻擊，「想像如果倫敦在一年內遭受9000枚火箭彈攻擊，這是個難以想像的數字」。

他也分析，「我認為以色列不希望局勢升級」，而是希望停火，並從哈瑪斯手中奪回人質，「我們要的是和平與平靜」。

平科指出，「不論是不是以色列所為，此次行動的方式都釋出一項訊息，『讓我們到此為止吧…我們可以滲透你們…讓我們在這裡停手吧』」。

當被問及BB Call與對講機爆炸是否為一種「警告射擊」，平科回答，「我相信是如此。以色列不想再打仗了，以色列想要和平與安寧，並結束加薩走廊的戰爭」。

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