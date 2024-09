對講機爆炸「威力比BB Call更猛」　黎巴嫩濃煙狂竄畫面曝光

▲對講機爆炸之際,從遠處就可以看見,貝魯特多地竄出濃煙。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

黎巴嫩17日發生呼叫器(BB Call)爆炸案,造成12死、約2800傷,18日又發生對講機連環爆,已增至20死450傷。《紐約時報》分析指出,對講機含有的炸藥,可能比呼叫器更多,也因此引發更大規模火勢。案發當時,多地陸續竄出濃煙的畫面,也在社群媒體上瘋傳。

影片中,鏡頭眺望黎巴嫩首都貝魯特(Beirut)的天際線,許多地方卻陸續冒出滾滾白煙,即使從非常遠的地方,也能夠清晰觀察到。

BREAKING: Smoke rising in various parts of Lebanon after Israel detonates thousands of Hezbollah-linked walkie-talkies simultaneously - Axiospic.twitter.com/3ckQNlfJlJ