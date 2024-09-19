對講機爆炸「威力比BB Call更猛」　黎巴嫩濃煙狂竄畫面曝光

▲對講機爆炸之際，從遠處就可以看見，貝魯特多地竄出濃煙。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

黎巴嫩17日發生呼叫器（BB Call）爆炸案，造成12死、約2800傷，18日又發生對講機連環爆，已增至20死450傷。《紐約時報》分析指出，對講機含有的炸藥，可能比呼叫器更多，也因此引發更大規模火勢。案發當時，多地陸續竄出濃煙的畫面，也在社群媒體上瘋傳。

影片中，鏡頭眺望黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）的天際線，許多地方卻陸續冒出滾滾白煙，即使從非常遠的地方，也能夠清晰觀察到。

BREAKING: Smoke rising in various parts of Lebanon after Israel detonates thousands of Hezbollah-linked walkie-talkies simultaneously - Axiospic.twitter.com/3ckQNlfJlJ — BNO News (@BNONews) September 18, 2024

《紐約時報》分析多個爆炸畫面後指出，對講機更重又更大，重量幾乎是呼叫器的3倍，儘管最終影響範圍沒那麼廣泛，但每一起爆炸卻都點燃了更大的火勢，意味著它們比呼叫器含有更多炸藥。黎巴嫩民防機構也表示，18日的火勢至少波及71間民宅與店家、18輛汽車與摩托車。

至於爆炸對講機則是日本品牌艾可慕（ICOM）的「IC-V82」，一些設備正面出現明顯損壞，一些設備甚至連背殼都被炸飛，可見爆炸威力之強大。

▲真主黨的呼叫器17日集體爆炸，也造成嚴重傷亡。（圖／翻攝X、路透）



目前尚不清楚真主黨從哪裡收購設備，但早在2022年，提倡對伊朗實施更嚴厲制裁的私人組織「聯合反對伊朗核組織」（United Against Nuclear Iran）就曾警告，真主黨正在使用艾可慕的設備。同年，一名真主黨戰士也被拍到攜帶著該品牌的雙向無線電設備。