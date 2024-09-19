駐黎巴嫩大使攜BB Call爆炸失去1眼　伊朗：將做出回應

▲BB Call連環爆過後，黎巴嫩醫院外人滿為患。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

黎巴嫩本周發生呼叫器、對講機爆炸事件釀成大批死傷，就連伊朗駐黎巴嫩大使亞曼尼（Mojtaba Amani）也遭受波及，失去1隻眼睛、另外1眼嚴重受傷。CNN報導，伊朗18日承諾將對大使遇襲事件做出回應，要求聯合國譴責以色列。

A video released by Iran's state-run media shows the moment the country's wounded ambassador, Mojtaba Amani, is transferred to the hospital following the attack on Hezbollah pagers. pic.twitter.com/DdlUIfSSJn — Iran International English (@IranIntl_En) September 17, 2024

▲伊朗駐黎巴嫩大使亞曼尼（Mojtaba Amani）攜帶呼叫器遇爆炸受傷，上衣沾染鮮血。

伊朗駐聯合國代表團18日透過信函表示，伊朗將妥善跟進針對造成駐黎巴嫩大使亞曼尼受傷的襲擊事件，保留依據國際法採取必要措施的權利，應對這令人髮指的罪行及違法行為。聯合國秘書長及安理會必須明確譴責以色列針對伊朗駐黎巴嫩大使的恐怖主義行徑與罪行，以及侵犯黎巴嫩主權和領土完整，還有攻擊、鎖定黎巴嫩平民。

▲圖為伊朗駐黎巴嫩大使亞曼尼（中）。（圖／達志影像／美聯社）

CNN獲悉，以色列就是黎巴嫩一連串爆炸遇襲事件的幕後黑手，但以色列拒絕直接發表評論。

不過就在18日，以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）接受訪問時宣稱「戰爭新時代」已經開始，疑似首次暗示以色列與黎巴嫩17日爆炸事件有關，並讚揚以色列國防軍（IDF）及安全機構辛貝特（Shin Bet）、情報機構摩薩德（Mossad）的「卓越成就」。