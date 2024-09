駐黎巴嫩大使攜BB Call爆炸失去1眼　伊朗：將做出回應

▲BB Call連環爆過後,黎巴嫩醫院外人滿為患。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

黎巴嫩本周發生呼叫器、對講機爆炸事件釀成大批死傷,就連伊朗駐黎巴嫩大使亞曼尼(Mojtaba Amani)也遭受波及,失去1隻眼睛、另外1眼嚴重受傷。CNN報導,伊朗18日承諾將對大使遇襲事件做出回應,要求聯合國譴責以色列。

A video released by Iran's state-run media shows the moment the country's wounded ambassador, Mojtaba Amani, is transferred to the hospital following the attack on Hezbollah pagers. pic.twitter.com/DdlUIfSSJn