對講機爆炸冒煙「竄出火球」畫面曝光　黎巴嫩太陽能設備也爆炸

▲黎巴嫩南部沿海城市賽達一間手機店發生對講機爆炸事件，軍人來到現場。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

黎巴嫩呼叫器（俗稱BB Call）、對講機連環爆炸至今釀成32死、超過3000人受傷。就在18日，一場葬禮傳出多起爆炸聲，店內的對講機爆炸冒煙竄出火球，相關畫面陸續曝光。

美聯社、以色列時報報導，黎巴嫩17日發生第一波呼叫器爆炸案後，18日出現第二波攻擊，首都貝魯特及其他地區接連傳出對講機、太陽能系統設備、指紋讀取裝置爆炸事件，加深人們對於攻擊行動可能造成無差別傷亡的擔憂。

▲黎巴嫩一場葬禮驚傳爆炸，煙霧冒出。（圖／路透）

لحظة انفجار جهاز لاسلكي أثناء تشييع في الضاحية الجنوبية pic.twitter.com/jNYyKHhzDq — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 18, 2024

貝魯特一場葬禮18日舉行，死者為前一日命喪呼叫器爆炸案的3名真主黨成員及1名孩童，但葬禮上卻傳來多起爆炸聲。在南部沿海城市賽達（Sidon），有汽車因設備爆炸被毀，手機店家也發生同樣情況。另有消息指出，黎巴嫩南部一戶家庭的太陽能系統爆炸，一名女童受傷。

在以色列時報相關報導的影片之中，可見一間商家的2名員工上班期間，對講機突然爆炸冒煙竄出火球。

Moment of explosion caught on camera in walkie-talkie repair shop



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另外，路透社駐貝魯特的記者透露，有看到真主黨成員把身邊未爆炸對講機電池取出，將其扔進金屬桶中。

黎巴嫩17日呼叫器爆炸奪走12條人命、傷及約2800人，在全國仍處於混亂、憤怒情緒之際，第二波對講機爆炸攻擊18日來襲，造成另外至少20人死亡、450人受傷。

▲車內對講機爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

針對黎巴嫩的連環爆炸事件，外界普遍認為是以色列鎖定真主黨發動的攻擊行動。儘管呼叫器為真主黨成員使用，但在爆炸發生當下，無法保證當時是由誰拿著呼叫器，且許多傷亡者並非真主黨戰士，有平民喪命。

印第安納州聖母大學法律與國際和平研究教授歐康諾（Mary Ellen O’Connell）表示，「把平民使用的物品武器化是嚴格禁止的」。聯合國人權事務高級專員蒂爾克（Volker Türk）呼籲對大規模爆炸事件進行獨立調查。

真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）將於19日當地下午5時發表談話。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）則表示，美國仍在評估黎巴嫩襲擊事件將如何影響以色列與哈瑪斯戰爭停火談判的努力。