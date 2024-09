對講機爆炸冒煙「竄出火球」畫面曝光　黎巴嫩太陽能設備也爆炸

▲黎巴嫩南部沿海城市賽達一間手機店發生對講機爆炸事件,軍人來到現場。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

黎巴嫩呼叫器(俗稱BB Call)、對講機連環爆炸至今釀成32死、超過3000人受傷。就在18日,一場葬禮傳出多起爆炸聲,店內的對講機爆炸冒煙竄出火球,相關畫面陸續曝光。

美聯社、以色列時報報導,黎巴嫩17日發生第一波呼叫器爆炸案後,18日出現第二波攻擊,首都貝魯特及其他地區接連傳出對講機、太陽能系統設備、指紋讀取裝置爆炸事件,加深人們對於攻擊行動可能造成無差別傷亡的擔憂。

▲黎巴嫩一場葬禮驚傳爆炸,煙霧冒出。(圖/路透)

貝魯特一場葬禮18日舉行,死者為前一日命喪呼叫器爆炸案的3名真主黨成員及1名孩童,但葬禮上卻傳來多起爆炸聲。在南部沿海城市賽達(Sidon),有汽車因設備爆炸被毀,手機店家也發生同樣情況。另有消息指出,黎巴嫩南部一戶家庭的太陽能系統爆炸,一名女童受傷。

在以色列時報相關報導的影片之中,可見一間商家的2名員工上班期間,對講機突然爆炸冒煙竄出火球。

Moment of explosion caught on camera in walkie-talkie repair shop



Source: @MenchOsint pic.twitter.com/9DFsKnRd2F