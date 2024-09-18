韓國還在休假！台人崩潰「最悲情中秋節」　網喊：誰說不想補班的

▲不少人在中秋節烤肉團聚。（示意圖／記者許宥孺攝）



網搜小組／劉維榛報導

今年中秋沒有連假，一名網友直呼，看到韓國中秋節放到今（18）日，但台灣卻要上班了，接著哀喊「這是有史以來最悲情的中秋節嗎？」文章曝光後，網友紛紛熱議「再請三天，連放9天」，但也有人認為，沒連假反而治安寧靜一些，「居然10點半之後就沒放鞭炮聲了，外頭也沒有飆車聲！」

「中秋假期竟然這麼快就結束了？」一名網友在PTT哀喊，韓國中秋一口氣放三天，能從16休到18日，讓原PO苦瓜臉哀喊，「別國還繼續放假的時候，某鬼島竟然就要去上班了，這是有史以來最悲情的中秋節嗎？」

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文章曝光後，網友紛紛笑虧，「去年誰靠北補假的，給我出來」、「這樣不是很好嗎，吃飽飽才有工作的動力」、「積極的人，早就丟假單了」、「再請三天，連放9天」、「中秋節在韓國的意義就像農曆春節」、「中秋沒連假，是大家在那邊說不想補班」。

另外，一名網友也發文直呼，以往常在新聞看到「中秋夜不平靜」的消息，今年因為沒有連假反而相對平靜，「居然10點半之後就沒放鞭炮聲了，外頭也沒有飆車聲，國道也沒有北中南多起追撞死亡車禍，也沒有烤肉到打架...是不是該立法嚴禁中秋節放連假了？」