彰化驚見球棒隊「籃球場4打1」　男被圍毆倒地頻喊：對不起

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣秀水鄉彰水路旁1處籃球場，中秋節前夕發生4打1事件，4名男子在深夜手持球棒將男子打到倒地，打人畫面在社群曝光，引發地方議論，鹿港警方表示，目前尚未接獲報案，事發原因究竟是因打球推擠造成，或是其他原因引發衝突，尚不得而知，目前雖未接獲相關報案，但已先行調閱案發場附近的監視器，釐清身分後，將通知嫌疑人到案說明。

▲彰化秀水鄉某處籃球場發生4打1鬥毆事件。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

打人畫面，被民眾上傳到「黑色豪門企業」，9月16日籃球場深夜21點，秀水鄉平安六街，籃球場圍毆，警方據報後立即追查，發現正確地點應為彰水路某籃球場。

▲彰化秀水鄉某處籃球場發生4打1鬥毆事件。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

從畫面中可以看到籃球場內，有4名男子包圍1名倒地的男子，其中有3人手持棍棒朝男子身上狂K，在夜深人靜中鏗鏗鏘鏘的棍棒敲擊聲，聽來特別響亮，棍棒敲擊發出響亮的鏗鏘聲，另1人則朝他後背不斷地狂踹，看到一旁有民眾經過張望，立即一轟而散。

據悉，雙方疑似都是某高職進修部學生，雙方在籃球場內不明原因發生口角，進而引發4打1鬥毆事件，警方指出，目前雖未接獲相關報案，但已先行調閱案發場附近的監視器，釐清身分後，將通知嫌疑人到案說明。