沒打過疫苗！台中40多歲男流感亡　高端9／20供200劑免費接種

▲高端疫苗提供200劑免費流感疫苗給未符合公費資格民眾施打，地點在台中市南屯區施勝桓小兒科診所。（圖／醫師施勝桓提供）



記者游瓊華／台中報導

根據疾管署資料顯示，台中市日前傳出新增6例流感重症死亡個案，其中一名男性死者才40多歲，無慢性病史，但未接種過流感疫苗，就醫兩周後，8月初因流感病毒性腦炎逝世，凸顯接種疫苗重要性。因應流感疫情居高不下，今年公費流感疫苗、新冠疫苗將於10月1日起同步開打，台中施勝桓小兒科診所也宣布，提供200劑高端最新四價流感疫苗免費施打，明天上午9時起，免費提供不具公費資格的19到49歲民眾接種，採隨到隨打，打完為止。

台中市衛生局透露，依據疾病管制署傳染病通報資料統計，台中市113年8月份至9月18日止，流感重症死亡個案共計6例，多有慢性病史，年齡分布為40到90多歲，當中有4例沒有接種過疫苗；6名死者中有1例為40多歲男性，無慢性病史，未接種112年季節性流感疫苗，於7月中旬起出現發燒、嘔吐、四肢無力等症狀，經就醫後胸部X光有肺炎，雖經醫療團隊積極救治，仍不幸於8月初因流感病毒性腦炎逝世。

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小兒科醫師施勝桓表示，自從新冠疫情解封以後，免疫負債導致各類病毒大亂鬥，特別是流感疫情一直處於高峰，今年已累積1000多例重症，接下來又會進入傳統的流感季，民眾去年所接種的流感疫苗，已經無法提供保護力，所以急需接種新1年度（2024 -2025)的四價流感疫苗。

施勝桓指出，去年情商高端疫苗公司提供200劑流感疫苗免費幫19到49歲、無公費流感疫苗資格的民眾施打，獲得熱烈的回響，今年又有不少人詢問，高端也同意再提供200劑四價流感疫苗給民眾免費施打，預計至9月20日星期五上午九點開始，於診所提供疫苗，隨到隨打，200劑打完為止。