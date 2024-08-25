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年齡越長罹患機率越高！3人有1人可能感染皮蛇　接種疫苗是良方

▲▼根據統計，台灣每3人中就有1人可能感染皮蛇，且隨著年齡增長，罹患機率逐漸升高。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲根據統計，台灣每3人中就有1人可能感染皮蛇，且隨著年齡增長，罹患機率逐漸升高。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

罹患帶狀疱疹（皮蛇），帶來難以忍受的疼痛，年長者或生活作息不規律的人有更高的風險。花蓮有6家醫院及29家基層診所提供自費接種帶狀疱疹疫苗，民眾如有接種需求，建議可至醫院或診所洽詢，經醫師評估後自費接種疫苗，
   
花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，花蓮縣政府特別重視長者健康，自110年-113年規畫4年的「長者帶狀疱疹疫苗接種計畫」，今年從6月19日開放符合接種條件鄉親至13鄉鎮市衛生所預約接種，接種對象為設籍花蓮縣50歲以上中低收入戶/低收入戶、65歲（原住民55歲）以上具有慢性病長者，計有2,691名65歳以上且有慢性病長者及309名50歲以上法定社福族群，共計3,000劑疫苗已全數施打完畢。4年總計12,000人受惠。

▲▼根據統計，台灣每3人中就有1人可能感染皮蛇，且隨著年齡增長，罹患機率逐漸升高。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

帶狀疱疹好發於50歲以上成人、或具帶狀疱疹病史者、或免疫功能低下族群等，接種帶狀疱疹病毒疫苗是重要的預防措施，另維持良好生活作息及均衡飲食，也是預防帶狀疱疹發生的不二良方。

▲▼根據統計，台灣每3人中就有1人可能感染皮蛇，且隨著年齡增長，罹患機率逐漸升高。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

花蓮縣衛生局提醒，根據統計，台灣民眾罹患帶狀疱疹的機率高達32.2%，每3人中就有1人可能感染皮蛇，且隨著年齡增長，罹患機率逐漸升高。接種帶狀疱疹疫苗不僅能提升對病毒的免疫力，還能有效預防帶狀疱疹及可能的併發症，施打疫苗讓您遠離後遺症。接種後可能發生的反應接種部位可能有發紅、疼痛或腫脹等局部反應。可能有頭痛、四肢疼痛、發燒、疲倦等全身性反應。建議曾罹患帶狀疱疹者，接種帶狀疱疹疫苗，預防勝於治療。

相關資訊可至花蓮縣衛生局官網查詢網址：https://www.hlshb.gov.tw/News_Content.aspx?n=1965&sms=9978&s=163551

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