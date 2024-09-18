流感+新冠疫苗10月開打「3色旗供辨識」　大潤發、全聯11月也能打

▲疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今(18)日表示，今年度新冠、流感疫苗將同步於10月1日起分階段開打。因應今年有3,843家新冠、流感疫苗合約院所，為避免民眾選擇接種院所時混淆，疾管署提供布條辨識，包含同時提供新冠與流感疫苗的藍色旗幟、僅有流感疫苗的紫色旗幟、僅有新冠疫苗的綠色旗幟。同時為了讓民眾便利接種，11月起在全聯、大潤發賣場也會設立接種站。

根據疾管署規劃，今年秋冬流感、新冠疫苗同步於10月1日起分階段開打，其中第1階段自10月1日開始，對象包括65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事及衛生防疫相關人員等11類對象。

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第2階段自11月1日開始，新冠疫苗為出生滿6個月以上對象(未列於第一階段者)，流感疫苗對象為50至64歲無高風險慢性病成人，2種疫苗可以同時接種，獲得雙重保護。

有民眾擔心，「同時打新冠和流感疫苗，副作用會不會太強烈？」疾管署副署長羅一鈞表示，根據以色列團隊針對醫學中心醫療照護人員在2022-2023年接種流感和新冠疫苗的分析研究結果，「發生局部和全身症狀的比例，同時打兩種疫苗跟只打新冠疫苗相似」。

分析顯示，同時打新冠和流感疫苗者，與只打新冠疫苗者的身體反應相似，都有約一半出現注射部位的局部症狀(兩組發生率分別為52.1%和49.4%)，也都有約四分之一出現頭痛、肌肉酸痛、疲倦等全身性症狀(兩組發生率分別為27.4%和27.6%)，且症狀絕大多數不超過48小時。該以色列研究也發現兩組的新冠抗體力價相似，顯示同時打兩種疫苗不會影響新冠疫苗的免疫反應。





▲疾管署催打疫苗宣傳衛教。（圖／疾管署提供）

疾管署說明，為配合今年新冠、流感疫苗首度同時開打，特別於宣導主視覺中呈顯雙重保護的意象，代表2種疫苗的防護罩保護著接種民眾，抵擋新冠、流感病毒侵襲；而搭配「左流右新，健康安心」口號，也讓民眾易於記憶，左手接種流感疫苗，右手接種新冠疫苗，一次完成2種接種疫苗，保護自己免於新冠、流感威脅，健康、安心過秋冬。

另因應今年有3,843家新冠、流感疫苗合約院所，為避免民眾選擇接種院所時混淆，疾管署亦製作4款布條提供地方衛生局及疫苗合約院所使用，除用於宣導新冠、流感疫苗開打的「橘色款」外，還有針對不同合約院所製作3款布條，2,914家提供新冠及流感疫苗院所為「藍色款」、882家僅提供流感疫苗院所為「紫色款」、47家僅提供新冠疫苗院所為「綠色款」，各院所可將布條刊掛門口，方便民眾一眼辨識。

除合約院所可接種外，為讓民眾接種疫苗更便利，疾管署持續與全聯實業股份有限公司合作，今年亦於全聯福利中心門市設立接種站，同時再增加大潤發賣場，並同樣提供前100位接種民眾健康禮(礦泉水及季節水果1份，依現場提供為準)，全臺共有約74家全聯/2家大潤發設站點，供民眾有更多接種選擇，詳細接種資訊可參考各門市公告。

▲▼疾管署催打疫苗宣傳衛教。（圖／疾管署提供）