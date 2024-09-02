　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全家神還原《蠟筆小新》動畫美食！超萌「小白飯糰」鐵粉必吃

▲▼全家再度與蠟筆小新合作，神還原動畫中的美食。（圖／記者林育綾攝）

▲全家再度與蠟筆小新合作，還原動畫中的美食，還有超萌「小白飯糰」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

蠟筆小新鐵粉又要心跳加速了！全家便利商店先前推出蠟筆小新電影版「盲盒系餐盒」，被粉絲們搶購一空，不少人跑好幾家才買到，如今再將動畫中小新最愛的3款美食神還原，包括「今天吃蛋包飯喔」、「秘傳醬汁日式炒麵」，另還有超萌的「小白鹽味飯糰」，9月4日起開賣。同步也推出多款肖像禮盒，像是原田冶餅乾、蠟筆小新爆米花、唐老鴨小圓餅禮盒等。

▲全家先前推出蠟筆小新電影版「盲盒系餐盒」造成搶購。（圖／業者提供）

全家先前趁著《蠟筆小新電影–我們的恐龍日記》上映，推出「盲盒系蠟筆小新餐盒」造成粉絲搶購， 9月4日起再次推出新品，在超商重現動畫中出現過的3款美食！

▲▼全家再度與蠟筆小新合作，神還原動畫中的美食。（圖／記者林育綾攝）

▲全家還原蠟筆小新動畫中的美食「今天吃蛋包飯喔」、「秘傳醬汁日式炒麵」。（圖／記者林育綾攝）

首推小新最愛的蛋包飯，便當盒上的「今天吃蛋包飯喔」彷彿傳來小新的聲音，而滑嫩的蛋皮，搭配香氣十足的番茄炒飯，再淋上酸甜的番茄醬及起司點綴，大小朋友都喜愛，售價89元。

第2款「秘傳醬汁日式炒麵」，在動畫電影《蠟筆小新：超級美味！B級美食大逃亡！》中，小新和朋友組成的「春日部防衛隊」曾經守護並一起製作傳說中的「秘傳醬汁日式炒麵」，還讓反派吃到哭。此波全家也重現該料理，以日式濃醬風味為炒麵基底，並選用日本Kewpie美乃滋，搭配高麗菜及豬肉片，撒上柴魚片以及紅薑絲，道地的日式風味讓人停不下來，售價99元。

▲▼全家再度與蠟筆小新合作，神還原動畫中的美食！同步還推出多款肖像禮盒。（圖／業者提供）

▲超萌的「小白鹽味飯糰」讓人捨不得吃。（圖／業者提供）

第3款超萌的「小白鹽味飯糰」，使用日本品種牛奶皇后米優化與日本藻鹽，呈現小新愛吃的鹽味飯糰，小白造型包裝超卡哇伊，不管是單吃、搭配吃都可以，售價23元。 

▲▼全家再度與蠟筆小新合作，神還原動畫中的美食。（圖／記者林育綾攝）

▲全家同步推出多款肖像禮盒，搶攻商機。（圖／記者林育綾攝）

看準中秋節來臨，全家同步在FamiPort預購、實體店鋪推出多款肖像禮盒搶攻商機，像是「蠟筆小新款卡滋Q桶爆米花禮盒」售價269元、「KUROMI藍莓風味奶酥餅乾禮盒」399元、「寶可夢蛋捲手提禮盒」399元⋯等。

▲▼全家再度與蠟筆小新合作，神還原動畫中的美食。（圖／記者林育綾攝）

▲「原田治（OSAMU GOODS）艾許奶油布列塔尼酥餅」獨家販售。（圖／記者林育綾攝）

首推獨家款「原田治（OSAMU GOODS）艾許奶油布列塔尼酥餅」，以日本麵粉搭配頂級法國艾許奶油，低溫手工揉製出布列塔尼的酥脆、扎實口感，可甜可鹹的滋味讓人回味，售價980元。

▲▼全家再度與蠟筆小新合作，神還原動畫中的美食！同步還推出多款肖像禮盒。（圖／業者提供）

▲全家多款肖像禮盒。（圖／業者提供）

還有CVS獨家的「唐老鴨90周年小圓餅禮盒」，懷舊的古早味小圓餅，酥脆外皮散發著香甜的餅香，讓人一口接一口，餅乾獨立包裝更方便攜帶，經典鐵盒還可以做為收納用，售價399元。

全家自有品牌「Let's Café果悅酥香禮盒」，推出包有著整片金黃鳳梨乾的珍果鳳梨酥、台灣荔枝與台灣鳳梨結合的荔枝鳳梨酥，以及愛文芒果與台灣鳳梨的完美組合的芒果鳳梨酥。

即日起至10月1日購買指定禮盒，可享「任選2件95折」優惠，使用信用卡、行動支付、電子票證等支付工具購買，則可享有9折優惠。

●7-ELEVEN「星宇航空X史努比」第2波聯名

▲7-ELEVEN推出「星宇航空X史努比」第2波聯名精品活動，9月4日下午3點快閃購手刀開搶。（圖／記者林育綾攝）

另外，7-ELEVEN近來推出「星宇航空X史努比」第2波聯名精品活動，讓史努比再度化身最萌機長，以奶茶色系復古風設計生活居家、旅行周邊，一口氣新增至40款，包括「公仔冷飲杯」、「復古底片相機」。

更強化居家與辦公周邊商品，包括「門簾」、「大毛毯」、「LED補光化妝鏡」、「陶瓷碗四入組」、「雙面涼被」、「磁吸充電盤」、「行動電源」、「計算機」等多款實用小物。

▲7-ELEVEN「星宇航空X史努比」加碼第二波聯名，一口氣新增至40款周邊。（圖／業者提供）

同步還有6款星宇航空聯名美食，到超商就能吃精品飛機餐。「星宇航空X史努比」第2波聯名將在9月4日下午3點起快閃購開搶。

▲7-11同步推出6款星宇航空聯名美食，到超商就能吃精品飛機餐。（圖／業者提供）

ET快訊
墾丁南灣「一排陽傘又冒出來」　他拍下現況：取締就是個笑話？
潘瑋柏女兒首曝光！一家3口遊迪士尼
宥勝被判刑8個月　現況曝光
3案酸柯文哲是「容易被騙體質」　律師嘆：也想當領導人？
快訊／被視為畏罪潛逃「重要共犯」！　邵琇珮廉政署應訊中
轟大法官名單又獨又爛　國民黨嗆賴清德「綠色酬庸」：退回重提

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

賀「考試滿分」！北農質譜快檢獲台美檢驗8個滿意認證

全家神還原《蠟筆小新》動畫美食！超萌「小白飯糰」鐵粉必吃

余祥銓又出事了！護妻不成反鬧笑話「柔柔韓國豔遇歐巴」醋意大爆發

台美UC-II銷售雙冠王益節年度最強促銷僅到9／15，立即入手4組現省超過千元！

全家霜淇淋推「煎茶、焙茶」口味！再聯名古娃娃推11款新品

曬出你的學生照！點八餐飲號召感念師恩　打卡享優惠

小薯免費吃、飲料買1送1！麥當勞本周限定「7大優惠券」出爐

4縣市連5天免外送費！foodpanda「9月超殺優惠碼」一次看

搶吃松露和牛堡、巧克力米派！摩斯「4大罪惡新品」一次看

拿坡里「炸雞桶、無骨雞塊買1送1」爽吃18天！12門市限定

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

典典寶寶進演藝圈？劉亮佐：千萬不要　趙小僑生二胎沒把握「真的沒體力」

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

GD回來了！BIGBANG合體登台！　同台太陽.大聲「V.I.P全看哭」

館長2度現身北檢聲援柯文哲！　喊話檢方拿出證據：不然就放人

館長聲援柯文哲曬到臉紅！　嗆檢調：法治國家請拿證據

Yuri算感情「正緣需離開演藝圈」　曝單身2年半...樂天結婚要離隊

根本沒有亡母手尾錢！往生者是 #陳佩琪 父親 #民眾黨 痛批「綠色恐怖做文章 還有什麼可以相信？」 #柯文哲

邊荷律「奶音唸中文」超萌！ 　「免靠翻譯軟體」被誇獎燦笑

賀「考試滿分」！北農質譜快檢獲台美檢驗8個滿意認證

全家神還原《蠟筆小新》動畫美食！超萌「小白飯糰」鐵粉必吃

余祥銓又出事了！護妻不成反鬧笑話「柔柔韓國豔遇歐巴」醋意大爆發

台美UC-II銷售雙冠王益節年度最強促銷僅到9／15，立即入手4組現省超過千元！

全家霜淇淋推「煎茶、焙茶」口味！再聯名古娃娃推11款新品

曬出你的學生照！點八餐飲號召感念師恩　打卡享優惠

小薯免費吃、飲料買1送1！麥當勞本周限定「7大優惠券」出爐

4縣市連5天免外送費！foodpanda「9月超殺優惠碼」一次看

搶吃松露和牛堡、巧克力米派！摩斯「4大罪惡新品」一次看

拿坡里「炸雞桶、無骨雞塊買1送1」爽吃18天！12門市限定

苗可麗台語金句獻聲動畫「差點不能播」　網：像看台灣霹靂火

賀「考試滿分」！北農質譜快檢獲台美檢驗8個滿意認證

男客人在咖啡廳「趴睡3小時」　他一搖嚇壞：早就死了

NFL49人隊新秀皮爾索爾遭搶劫開槍　背部穿出送醫治療出院

中國女三寶逆向撞車！下車「連搧對方10巴掌」　身分被起底

台積電2030年設日本第三廠　經長郭智輝改口：無法代答

「深偽技術」性剝削受害少女占6成　南韓警方決定調查Telegram

菲國M痘病例再+3！75%患者因「性接觸」染疫　政府急籲：忍住點

AI浪潮推動企業營收　法人：今年資金偏好「ESG債券型基金」

中國限電危機中　鼓勵「新能源車」反向充電給電網

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

消費熱門新聞

foodpanda「9月超殺優惠碼」一次看

拿坡里炸雞桶、無骨雞塊限時買1送1

限今天！超商咖啡買7送7、買3送3

麥當勞本周限定「7大優惠券」出爐

敲碗成真！全家霜淇淋新推「煎茶、焙茶」口味

摩斯「4大罪惡新品」來了！

7-11飯糰搭奶茶39元、民生品買1送1

行動力保健品「年度最殺折扣」僅到9/15

25歲小鮮肉被當成中年阿伯！

余祥銓又出事了！護妻不成反鬧笑話

釜山「大鮮燒酒」在台灣也能喝起來！

必勝客13吋大比薩半價吃只有2天

好市多「5種黃金商品」不能退貨了

50元麵包「任選3個100」　 王品出示學生證享優惠

更多熱門

相關新聞

限今天！超商咖啡買7送7、買3送3

限今天！超商咖啡買7送7、買3送3

又到了每月1號「咖啡囤貨日」！7-ELEVEN近來主打精品咖啡，推出大杯精品美式、馥芮白「買7送7」；而全家也有全盈+PAY會員限定「特濃美式、拿鐵買3送3」，通通都只限今（1）日開搶。

全家神還原台式隱藏早餐！6新品開賣

全家神還原台式隱藏早餐！6新品開賣

超商買1送1、咖啡半價！周末省錢小確幸

超商買1送1、咖啡半價！周末省錢小確幸

格蘭哥尼單一麥芽威士忌　迷醉中秋獻禮三部曲

格蘭哥尼單一麥芽威士忌　迷醉中秋獻禮三部曲

7-11飯糰搭奶茶39元、民生品買1送1

7-11飯糰搭奶茶39元、民生品買1送1

關鍵字：

蠟筆小新全家蠟筆小新便當小白飯糰中秋禮盒

讀者迴響

熱門新聞

摩羯近90度大轉彎！　最新各國路徑曝

王世堅賭輸了！臉書「留8字」被灌爆：期待高空彈跳

彭振聲得知被羈押　訝異又難過

即／柯文哲當庭釋放　北院說明理由

重機正妹車禍亡！網指1點嘆：不意外

「北檢丟大臉了！」他早斷言難羈押柯文哲

遊客把車「開進溪床」搭棚露營　頭城人氣炸

柯文哲無保請回　律師見1細節「很奇怪」

柯文哲上車後　館長轉頭「開罵名嘴」全讚爆

柯文哲行蹤曝光！　無保請回後直衝她家

快訊／柯文哲無保請回　彭振聲羈押禁見

小S大女兒Elly南加大「就讀科系」揭曉

柯文哲無保請回！北檢將提抗告

只露出一顆頭！　竹北爆「人體壽司捲」恐怖虐童幼兒園

柯文哲說話了！遭調查2天「備受壓迫、凌虐」

更多

最夯影音

更多

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

典典寶寶進演藝圈？劉亮佐：千萬不要　趙小僑生二胎沒把握「真的沒體力」

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

GD回來了！BIGBANG合體登台！　同台太陽.大聲「V.I.P全看哭」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面