全家神還原《蠟筆小新》動畫美食！超萌「小白飯糰」鐵粉必吃

▲全家再度與蠟筆小新合作，還原動畫中的美食，還有超萌「小白飯糰」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

蠟筆小新鐵粉又要心跳加速了！全家便利商店先前推出蠟筆小新電影版「盲盒系餐盒」，被粉絲們搶購一空，不少人跑好幾家才買到，如今再將動畫中小新最愛的3款美食神還原，包括「今天吃蛋包飯喔」、「秘傳醬汁日式炒麵」，另還有超萌的「小白鹽味飯糰」，9月4日起開賣。同步也推出多款肖像禮盒，像是原田冶餅乾、蠟筆小新爆米花、唐老鴨小圓餅禮盒等。

▲全家先前推出蠟筆小新電影版「盲盒系餐盒」造成搶購。（圖／業者提供）

全家先前趁著《蠟筆小新電影–我們的恐龍日記》上映，推出「盲盒系蠟筆小新餐盒」造成粉絲搶購， 9月4日起再次推出新品，在超商重現動畫中出現過的3款美食！

▲全家還原蠟筆小新動畫中的美食「今天吃蛋包飯喔」、「秘傳醬汁日式炒麵」。（圖／記者林育綾攝）

首推小新最愛的蛋包飯，便當盒上的「今天吃蛋包飯喔」彷彿傳來小新的聲音，而滑嫩的蛋皮，搭配香氣十足的番茄炒飯，再淋上酸甜的番茄醬及起司點綴，大小朋友都喜愛，售價89元。

第2款「秘傳醬汁日式炒麵」，在動畫電影《蠟筆小新：超級美味！B級美食大逃亡！》中，小新和朋友組成的「春日部防衛隊」曾經守護並一起製作傳說中的「秘傳醬汁日式炒麵」，還讓反派吃到哭。此波全家也重現該料理，以日式濃醬風味為炒麵基底，並選用日本Kewpie美乃滋，搭配高麗菜及豬肉片，撒上柴魚片以及紅薑絲，道地的日式風味讓人停不下來，售價99元。

▲超萌的「小白鹽味飯糰」讓人捨不得吃。（圖／業者提供）

第3款超萌的「小白鹽味飯糰」，使用日本品種牛奶皇后米優化與日本藻鹽，呈現小新愛吃的鹽味飯糰，小白造型包裝超卡哇伊，不管是單吃、搭配吃都可以，售價23元。

▲全家同步推出多款肖像禮盒，搶攻商機。（圖／記者林育綾攝）

看準中秋節來臨，全家同步在FamiPort預購、實體店鋪推出多款肖像禮盒搶攻商機，像是「蠟筆小新款卡滋Q桶爆米花禮盒」售價269元、「KUROMI藍莓風味奶酥餅乾禮盒」399元、「寶可夢蛋捲手提禮盒」399元⋯等。

▲「原田治（OSAMU GOODS）艾許奶油布列塔尼酥餅」獨家販售。（圖／記者林育綾攝）



首推獨家款「原田治（OSAMU GOODS）艾許奶油布列塔尼酥餅」，以日本麵粉搭配頂級法國艾許奶油，低溫手工揉製出布列塔尼的酥脆、扎實口感，可甜可鹹的滋味讓人回味，售價980元。

▲全家多款肖像禮盒。（圖／業者提供）



還有CVS獨家的「唐老鴨90周年小圓餅禮盒」，懷舊的古早味小圓餅，酥脆外皮散發著香甜的餅香，讓人一口接一口，餅乾獨立包裝更方便攜帶，經典鐵盒還可以做為收納用，售價399元。

全家自有品牌「Let's Café果悅酥香禮盒」，推出包有著整片金黃鳳梨乾的珍果鳳梨酥、台灣荔枝與台灣鳳梨結合的荔枝鳳梨酥，以及愛文芒果與台灣鳳梨的完美組合的芒果鳳梨酥。

即日起至10月1日購買指定禮盒，可享「任選2件95折」優惠，使用信用卡、行動支付、電子票證等支付工具購買，則可享有9折優惠。

●7-ELEVEN「星宇航空X史努比」第2波聯名

▲7-ELEVEN推出「星宇航空X史努比」第2波聯名精品活動，9月4日下午3點快閃購手刀開搶。（圖／記者林育綾攝）

另外，7-ELEVEN近來推出「星宇航空X史努比」第2波聯名精品活動，讓史努比再度化身最萌機長，以奶茶色系復古風設計生活居家、旅行周邊，一口氣新增至40款，包括「公仔冷飲杯」、「復古底片相機」。

更強化居家與辦公周邊商品，包括「門簾」、「大毛毯」、「LED補光化妝鏡」、「陶瓷碗四入組」、「雙面涼被」、「磁吸充電盤」、「行動電源」、「計算機」等多款實用小物。

▲7-ELEVEN「星宇航空X史努比」加碼第二波聯名，一口氣新增至40款周邊。（圖／業者提供）

同步還有6款星宇航空聯名美食，到超商就能吃精品飛機餐。「星宇航空X史努比」第2波聯名將在9月4日下午3點起快閃購開搶。

▲7-11同步推出6款星宇航空聯名美食，到超商就能吃精品飛機餐。（圖／業者提供）